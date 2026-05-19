Syngenta-Managerin Petra Laux betont den steigenden Fleischkonsum und die Notwendigkeit eines höheren Ernteaufkommens

Petra Laux, Nachhaltigkeitschefin der Syngenta-Gruppe, erklärte auf der Swiss Forum Agro.Food in Bern, dass der hohe Aufwand in der Landwirtschaft sei notwendig, um den immer steigenden Fleischkonsum zu decken und gleichzeitig die Produktivität und das Einkommen der Landwirte zu sichern. Sie verwies auf den 'ESG Report 2025', in dem betont wurde, dass der Landwirtschaftssektor die steigende Nachfrage nach Lebensmitteln erfüllen muss, indem er die Ernteproduktivität erhöht und die Umweltauswirkungen reduziert.

Die Nachhaltigkeitschefin der Syngenta-Gruppe, Petra Laux, erklärte auf der Swiss Forum Agro. Food in Bern, dass der hohe Aufwand in der Landwirtschaft sei notwendig, um den immer steigenden Fleischkonsum zu decken und gleichzeitig die Produktivität und das Einkommen der Landwirte zu sichern.

Sie verwies auf den 'ESG Report 2025', in dem betont wurde, dass der Landwirtschaftssektor die steigende Nachfrage nach Lebensmitteln erfüllen muss, indem er die Ernteproduktivität erhöht und die Umweltauswirkungen reduziert. Petra Laux schlug vor, dass die Syngenta weiterhin präziseres Pflanzenschutzmittel und robuste Pflanzenzüchtungen einsetzen und den Emissionen, dem Klimawandel und den Auswirkungen auf die Biodiversität Engagement leisten werde





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Syngenta-Managerin Landwirtschaftsproduktivität Einkommen Belastung Fleischkonsum ESG Report 2025 Pestiziden

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