Die abgespeckte Parade mit weniger Gästen gilt auch als ein Symbol für die Lage der russischen Truppen in der Ukraine.

Die abgespeckte Parade mit weniger Gästen gilt auch als ein Symbol für die Lage der russischen Truppen in der Ukraine . Die Feierlichkeiten waren wohl die kürzesten in der Geschichte Russlands.

Die russische Präsident Wladimir Putin hatte auf der Parade berichten lassen, dass die russische Armee den Widerstand der aggressiven westlichen Mächte gegenüber stehe und sich durch die Generation der Sieger im Zweiten Weltkrieg inspirieren lasse. Bei US-Präsident Donald Trump gab es in Kiew eine Überraschung: er verkündete Waffenruhe und den geplanten Austausch von je 1000 Kriegsgefangenen. Die Waffenruhe gilt demnach bis zum 11. Mai. Trotz der westlichen Unterstützung marschiere unsere Helden vorwärts, behauptete der Präsident





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