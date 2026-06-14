Sykora Gisler: Unterhaltende Fussball-Podcasts mit Haltung und Humor

Die beiden Hosts Mämä Sykora und Tom Gisler unterhalten sich in ihrem Podcast "Sykora Gisler" mit prominenten Gästen und analysieren die aktuelle Fussball-Szene mit Humor und Haltung. Mämä Sykora ist Chefredaktor des Fussballmagazins "ZWÖLF" und hat eine Leidenschaft für lauffaule Zauberfüsschen. Tom Gisler war einst gescheiterter Stürmerhoffnung des FC Stäfa und hat wenig Ahnung von Fussball, aber seine Meinung kundtut dennoch dezidiert.

Sykora Gisler, der Fussball -Podcast von SRF 3-Moderator Tom Gisler und "ZWÖLF"-Chefredaktor Mämä Sykora bietet unterhaltende Gespräche mit Haltung , Herz und einer guten Prise Humor . Zu den beiden Enthusiasten stösst jeweils ein prominenter Gast - der das Duo mit scharfer Zunge und genauso viel Fussball herz ergänzt.

Die beiden Hosts Mämä Sykora ist Chefredaktor des Fussballmagazins "ZWÖLF". Die Challenge League zieht er jederzeit der Champions League vor. Sykora hat ein Faible für lauffaule Zauberfüsschen. So einen Spielstil pflegte er selber in der Zürcher Alternativliga beim ruhmreichen Dynamo Röntgen (1 Meistertitel, 3 Fairplay-Trophäen).

Nach zwei Achillessehnenrissen wird ein Nati-Aufgebot immer unwahrscheinlicher. Tom Gisler ist nicht nur Radiomoderator bei SRF 3, sondern auch gescheiterte Stürmerhoffnung des FC Stäfa. Der nicht-ganz-so-agile Rechtsfuss mit dem Riecher für den linken Pfosten schaffte es nur darum einmal ins Talent-Training von Holland-Legende Johann Neeskens, weil die eigentlichen Talente alle verletzt, verkatert oder im Urlaub waren. Gisler hat wenig Ahnung von Fussball, was ihn aber nicht davon abhält, seine Meinung dezidiert kundzutun





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