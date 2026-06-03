Sydney Sweeney durchsetzte sich bei Euphoria-Freizügigkeit gegen Sam Levinson

Sydney Sweeney setzte sich gegen den Wunsch von Serienschöpfer Sam Levinson durch, freizügige Szenen in "Euphoria" zu entschärfen. Im Podcast schildert Levinson den entscheidenden Moment und lobt Sweeney als furchtlose Schauspielerin. Die Darstellerin reagierte auf Kritik mit dem Hinweis auf den Beruf: "Es nennt sich ... Schauspielerei".

Die freizügigen Szenen in der dritten Staffel von " Euphoria " sind offensichtlich dem Einsatz von Hauptdarstellerin Sydney Sweeney zu verdanken. Serienschöpfer Sam Levinson wollte diese Momente ursprünglich entschärfen, stiess dabei jedoch auf entschiedenen Widerstand seiner Hauptdarstellerin.

Als Levinson im Podcast "Popcast" der "New York Times" davon berichtete, beschrieb er den Moment: Er habe Sweeney gefragt, ob man gewisse Szenen "umgehen" könne. Daraufhin habe sie ihn mit den Worten abblitzen lassen: "Meinst du das ernst? Ich spiele eine OnlyFans-Modelfigur. Du willst das umgehen?

" Levinson akzeptierte diese Argumentation und betonte, dass Sweeney am Set stets "frei und sicher" gewesen sei, was eine Grundvoraussetzung für herausragende Leistungen darstelle. Er lobte sie als "völlig furchtlose Schauspielerin", die jeden Tag "voll motiviert" erschienen sei und eine grosse Flexibilität in ihrer Performance bewiesen habe. Die neuen Folgen der dritten Staffel hatten online für Empörung gesorgt, doch Sweeney reagierte auf die öffentliche Kritik mit einer klaren Stellungnahme.

Sie postete mehrere Set-Fotos auf Instagram mit dem Kommentar "Es nennt sich ... Schauspielerei", wodurch sie ihre Position verdeutlichte. Die Darstellung ihrer Figur Cassie, die sich für ihr OnlyFans-Profil als Baby verkleidet, war Teil dieser kontroversen Diskussion. Insgesamt unterstreicht dieser Vorfall die kreative Kontrolle, die Schauspieler wie Sweeney inzwischen für sich beanspruchen, und zeigt, wie sich das Verhältnis zwischen Künstlern und ihren Rollen in modernen Serien wandelt.

Die Bereitschaft, solche mutigen Entscheidungen zu treffen, wird oft als Zeichen von Professionalität und Selbstbewusstsein gewertet. Gleichzeitig wirft es Fragen zur Darstellung von Sexualität in den Medien und den Grenzen des künstlerischen Ausdrucks auf. Die Debatte spiegelt wider, wie gesellschaftliche Normen fortlaufend verhandelt werden, insbesondere wenn etablierte Formate wie "Euphoria" neue Wege gehen. Sydney Sweeney, die privat mit Scooter Braun liiert ist, nutzt ihre Plattform, um sich als starke und eigenständige Künstlerin zu positionieren.

Ihre Haltung könnte als Vorbild für andere Schauspielerinnen dienen, die ähnliche Rollen spielen und mit vergleichbarem Druck konfrontiert sind. Die Serie selbst profitiert von solchen kontroversen Elementen, da sie Diskussionen anheizt und die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Doch letztlich bleibt abzuwarten, wie sich solche Entscheidungen auf die langfristige Rezeption der Serie auswirken und ob sie neue Massstäbe in der Branche setzen werden





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