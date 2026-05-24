Switzerland and Morocco to Speed Up Illegal Immigration Dispatches

Switzerland and Morocco have announced the signing of a technical agreement that aims to significantly expedite the repatriation of foreign nationals who lack residence permits. President Nasser Bourita of Morocco visited Switzerland last April, sparking a conversation on the challenges faced during illegal immigration and the need to strengthen bilateral ties.

Wer in der Schweiz kein Aufenthaltsrecht hat, könnte künftig deutlich schneller nach Marokko zurückgeschickt werden. Bern und Rabat wollen die Verfahren massiv beschleunigen – und drücken bei Rückführungen aufs Tempo.

Die Schweiz und Marokko wollen Rückführungen von Personen ohne Aufenthaltsrecht beschleunigen. In der Debatte über illegale Migration kommt regelmässig die Forderung nach schnelleren Rückführungen auf. So einfach ist das aber nicht: Für Ausschaffungen braucht es auch die Zusammenarbeit der Herkunftsländer. Nun scheint sich bei Marokko etwas zu bewegen.

Die Schweiz und Marokko haben eine Vereinbarung beschlossen, die Rückführungen deutlich beschleunigen soll. Vertreter beider Länder haben in Rabat ein «technisches Abkommen» verabschiedet. Es soll die Identifizierung und Rückführung von Personen ohne Aufenthaltsrecht beschleunigen. Vereinbart wurde das Abkommen zwischen dem Schweizer Migrationsstaatssekretär Vincenzo Mascioli und Khalid Zerouali, dem marokkanischen Direktor für Migration und Grenzüberwachung.

Laut dem Staatssekretariat für Migration (SEM) regelt das Abkommen die bilaterale Zusammenarbeit bei Rückführungen und knüpft an Gespräche an, die Bern und Rabat bereits seit längerem führen. Schon beim Besuch des marokkanischen Aussenministers Nasser Bourita in Bern im April stand Migration im Zentrum. Es wurde darüber gesprochen, wie die Identifizierung abgewiesener Asylsuchender aus Marokko bisher im Schnitt mehr als 150 Tage dauert. Neu soll dieser Prozess höchstens 30 Tage dauern.

Auch Ersatzreisedokumente sollen schneller ausgestellt werden. Darüber berichtete die Nachrichtenagentur SDA. Die Vereinbarung ist allerdings noch nicht definitiv. Laut SEM folgt die offizielle Unterzeichnung später, zudem braucht es noch die Zustimmung des Bundesrats.

Für die Schweiz gilt Marokko als strategischer Partner in Nordafrika – nicht nur bei Migration, sondern auch bei Sicherheit und wirtschaftlicher Zusammenarbeit. Beide Länder wollen laut SEM künftig auch die polizeiliche Zusammenarbeit ausbauen, etwa bei Ausbildung und Wissensaustausch





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