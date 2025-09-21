SwissSkills 2025: Junge Talente kämpfen um Schweizer Meistertitel

Bei den SwissSkills 2025 in Bern kämpften 1'021 junge Berufstalente in 92 Berufen um den Titel. 297 Teilnehmende wurden ausgezeichnet, darunter 66 aus dem Kanton Bern. Bundesrat Parmelin würdigte die Leistungen und betonte die Bedeutung der beruflichen Bildung.

Medienmitteilung von SwissSkills vom 21. September 2025. Sie haben geschraubt, gehämmert, programmiert, gekocht – und überzeugt! 1’021 junge Berufstalente kämpften während vier Tagen um den Titel. Nun stehen die neuen Schweizer Meister innen und Meister fest. Im Rahmen einer fulminanten Siegerehrung in der PostFinance Arena in Bern wurden gestern Abend 297 Teilnehmende ausgezeichnet und erhielten eine Medaille. Darunter befanden sich 66 Gewinnerinnen und Gewinner aus dem Kanton Bern.

Bundesrat Guy Parmelin würdigte die Leistungen der jungen Fachkräfte. Die SwissSkills 2025 boten eine Plattform für 1’021 junge Fachkräfte aus 92 verschiedenen Berufen, die sich in Bern den Herausforderungen der Berufsmeisterschaften stellten. Mit großem Engagement, Ausdauer und Geschick kämpften sie um den Titel des Schweizermeisters in ihrem jeweiligen Beruf. Die drei besten Teilnehmenden pro Beruf wurden gestern Abend im Rahmen einer emotionalen Siegerehrung mit einer Medaille für ihre herausragenden Leistungen belohnt. Die Siegerehrung fand vor etwa 6’000 Zuschauern in der PostFinance Arena statt. Bundesrat Guy Parmelin, der die SwissSkills 2025 bereits am Donnerstag besuchte, ließ es sich nicht nehmen, jedem Medaillengewinner und jeder Medaillengewinnerin persönlich zu gratulieren. Wirtschaftsminister Parmelin, der selbst eine Lehre als Landwirt absolvierte, äußerte: „Bravo, Sie haben Großes geleistet. Leidenschaft, Können, Berufsstolz – das ist es, was uns in den letzten Tagen bewegt hat. Ihre Fähigkeiten sind ein Versprechen für die Zukunft.“\Der Kanton Bern dominierte die Medaillenbilanz mit 25 goldenen, 23 silbernen und 18 bronzenen Auszeichnungen, was insgesamt 66 Medaillen für den Kanton Bern bedeutet. Dahinter folgten St. Gallen mit 34 und Zürich mit 28 Auszeichnungen. Nicht nur die Gesamtanzahl der Medaillen war ausschlaggebend, sondern auch die Leistung im Verhältnis zur Anzahl der Teilnehmenden. Glarus und Nidwalden schnitten hier am besten ab, gefolgt von Solothurn und Thurgau, die eindrucksvoll demonstrierten, wie viel Leidenschaft und Qualität in der Berufsbildung ihrer Region steckt. Detaillierte Ergebnisse stehen zur Verfügung. Das BERNEXPO-Areal verwandelte sich von Mittwoch bis Freitag in ein lebendiges Klassenzimmer für über 65’000 Schülerinnen und Schüler in 2’100 Klassen. Praktische Erfahrungen standen im Mittelpunkt: Schweißen, Programmieren, Servieren, Mauern, Frisieren – die Jugendlichen erhielten einen direkten Einblick in verschiedene Berufe. Viele Schülerinnen und Schüler erlebten so zum ersten Mal Berufe hautnah, die sie zuvor nur vom Hörensagen kannten. Sie stellten zahlreiche Fragen und probierten sich an den „Try a Skill“-Stationen der über 150 Berufe selbst aus, wodurch die Berufsbildung greifbar und emotional erlebbar wurde. Diese Eindrücke prägen den Berufswahlprozess und haben eine langfristige Wirkung.\Die SwissSkills 2025 waren somit nicht nur ein Wettbewerb der Talente, sondern auch eine wichtige Plattform zur Förderung der Berufsbildung. Die Veranstaltung bot eine einzigartige Gelegenheit, junge Menschen für die Vielfalt der beruflichen Möglichkeiten zu begeistern und ihnen praktische Einblicke in verschiedene Berufe zu ermöglichen. Die Begeisterung und das Engagement der jungen Fachkräfte sowie die hohe Qualität der Wettbewerbe unterstreichen die Bedeutung der beruflichen Bildung für die Zukunft der Schweiz. Die SwissSkills 2025 setzten ein starkes Zeichen für die Wertschätzung der beruflichen Fähigkeiten und förderten den Austausch zwischen den verschiedenen Berufen. Die Veranstaltung trug dazu bei, das Bewusstsein für die Bedeutung der dualen Berufsbildung zu stärken und junge Menschen bei der Berufswahl zu unterstützen. Die Erfolge der Teilnehmenden und die positiven Rückmeldungen der Besucher bestätigen den großen Wert der SwissSkills als Plattform für Talentförderung und Nachwuchsgewinnung. Die Veranstaltung bot nicht nur eine Bühne für herausragende Leistungen, sondern auch eine wichtige Gelegenheit, die Attraktivität der beruflichen Bildung zu unterstreichen und junge Menschen für eine berufliche Karriere zu begeistern. Die SwissSkills 2025 werden somit als ein großer Erfolg in die Geschichte der Berufsbildung eingehen





