SwissSkills 2025: Junge Talente kämpfen um Meistertitel

Bei den SwissSkills 2025 in Bern traten 1'021 junge Berufstalente in 92 verschiedenen Berufen an, um sich im Wettbewerb zu messen. 297 Teilnehmende wurden für ihre herausragenden Leistungen mit einer Medaille ausgezeichnet. Über 65.000 Schülerinnen und Schüler besuchten die Veranstaltung und erhielten Einblicke in die Berufswelt.

Medienmitteilung von SwissSkills vom 21. September 2025. Sie haben geschraubt, gehämmert, programmiert, gekocht – und überzeugt! 1'021 junge Berufstalente kämpften während vier Tagen um den Titel. Nun stehen die neuen Schweizer Meister innen und Meister fest. 297 Teilnehmende durften sich gestern Abend im Rahmen einer fulminanten Siegerehrung in der PostFinance Arena in Bern eine Medaille um den Hals hängen lassen und die Glückwünsche von Bundesrat Guy Parmelin entgegennehmen.

\1'021 junge Fachkräfte aus 92 verschiedenen Berufen standen im Rahmen der SwissSkills 2025 in Bern an den Berufsmeisterschaften im Einsatz. Mit viel Engagement, Ausdauer und Geschick kämpften sie um den Schweizermeistertitel in ihrem Beruf. Der Wettbewerb war hart umkämpft und forderte von den jungen Talenten Höchstleistungen in ihren jeweiligen Fachbereichen. Die Atmosphäre war geprägt von Spannung, aber auch von gegenseitigem Respekt und der Freude am Handwerk. Die Experten und Expertinnen, die die Leistungen der Teilnehmenden bewerteten, zeigten sich beeindruckt von der Qualität und dem Engagement der jungen Berufsleute. Sie betonten die Bedeutung der dualen Berufsbildung für die Schweizer Wirtschaft und die Notwendigkeit, junge Menschen für eine berufliche Karriere zu begeistern. Das Ziel der SwissSkills ist es, die Attraktivität der beruflichen Aus- und Weiterbildung zu steigern und junge Menschen für eine Karriere in einem Handwerksberuf zu motivieren. Die Leistungen der Teilnehmenden zeigen eindrucksvoll, wie wichtig qualifizierte Fachkräfte für die Zukunft der Schweiz sind. Die Förderung von Talenten und die Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Berufsbildung sind von entscheidender Bedeutung, um den Fachkräftemangel zu bekämpfen und die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Wirtschaft zu erhalten.\Den verdienten Lohn für ihre grossartigen Leistungen erhielten die drei besten Teilnehmenden pro Beruf gestern Abend in Form einer Medaille an der emotionalen Siegerehrung. Diese fand vor rund 6'000 Besucherinnen und Besuchern in der PostFinance Arena statt. Bundesrat Guy Parmelin, der die SwissSkills 2025 bereits am Donnerstag besuchte, liess es sich nicht nehmen, während der fast vierstündigen Siegerehrung jedem Medaillengewinner und jeder Medaillengewinnerin persönlich zu gratulieren. «Bravo, Sie haben Grosses geleistet», so Wirtschaftsminister Parmelin, der einst selbst eine Lehre als Landwirt absolvierte. «Leidenschaft, Können, Berufsstolz – das ist das, was uns in den letzten Tagen bewegt hat. Und ich sage es mit Überzeugung: Ihre Fähigkeiten sind ein Versprechen für die Zukunft.» Die Siegerehrung war ein Höhepunkt der SwissSkills 2025 und bot den Gewinnern und Gewinnerinnen die verdiente Anerkennung für ihre hervorragenden Leistungen. Die Veranstaltung wurde von einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm begleitet, das die Besucherinnen und Besucher begeisterte. Die Stimmung war ausgelassen und die Freude über die gewonnenen Medaillen war deutlich spürbar. Die erfolgreiche Durchführung der SwissSkills 2025 unterstreicht die Bedeutung der Berufsbildung für die Schweizer Gesellschaft und die Wirtschaft.\Die Medaillenbilanz zeigt: Am erfolgreichsten war der Kanton Bern mit 66 Medaillen. Dahinter folgen St. Gallen mit 34 und Zürich mit 28 Auszeichnungen. Doch nicht nur die Menge zählt! Gemessen an der Zahl ihrer Teilnehmenden schnitten Glarus und Nidwalden am besten ab. Dahinter folgen Solothurn und Thurgau, die eindrücklich beweisen, wie viel Leidenschaft und Qualität in der Berufsbildung ihrer Region steckt. Die detaillierten Resultate gibt’s hier: www.swissskills.ch/ergebnisse. Von Mittwoch bis Freitag verwandelten über 65'000 Schülerinnen und Schüler in 2'100 Klassen das BERNEXPO-Areal in ein lebendiges Klassenzimmer. Statt Theorie im Schulbuch gab es hier Praxis pur: Schweissen, programmieren, servieren, mauern, frisieren. Für viele war es die erste Begegnung mit Berufen, die sie bisher nur vom Hörensagen kannten. Die Jugendlichen staunten, stellten unzählige Fragen und probierten an den «Try a Skill»-Stationen der über 150 Berufe selbst aus, was sich hinter diesem verbirgt. Diese Begegnungen machen die Berufsbildung nicht nur greifbar, sondern auch emotional erlebbar – Eindrücke, die im Berufswahlprozess prägen und lange nachwirken. Die SwissSkills 2025 bot den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, sich umfassend über die verschiedenen Berufe zu informieren und praktische Erfahrungen zu sammeln. Die Veranstaltung trug dazu bei, das Interesse an der Berufsbildung zu wecken und die Jugendlichen bei der Berufswahl zu unterstützen. Die zahlreichen «Try a Skill»-Stationen ermöglichten es den Schülern und Schülerinnen, ihre Talente zu entdecken und sich einen realistischen Eindruck von den verschiedenen Berufen zu verschaffen. Die SwissSkills 2025 war somit ein voller Erfolg und ein wichtiger Beitrag zur Förderung der Berufsbildung in der Schweiz





