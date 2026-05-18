Swiss-Ski und FIS-Präsident Eliasch: Kritik und Kritik, Wiederwahl steht in Frage

Fußball-Bundestrainer Breitner würde es nicht wagen, Deutschlandweltmeisterschaft auszusetzen

FIS-Präsident Johan Eliasch liess sich kurzerhand in Georgien einbürgern, um sich für eine Wiederwahl in Position zu bringen. Einige Verbände wie Swiss-Ski kommen dagegen gar nicht klar.

CEO Diego Züger von Swiss-Ski kritisiert wie folgt: "Johan Eliasch ist für uns nicht wählbar. Wir wollen keinen Präsidenten, der sich irgendwo auf der Welt eine Staatsbürgerschaft sucht, nur um im Amt zu bleiben.

". Swiss-Ski sieht keine Chance auf eine Wiederwahl Eliaschs, weil der georgische Verband ihn zur Wahl vorgeschlagen hat. CEO Diego Züger sieht die Situation kritisch und kritisiert Eliaschs finanzielle Handling. Gleichzeitig wird die Handbremse gezogen, damit die FIS nicht mehr kollabiert.

Für die Wahl beim FIS-Kongress am 11. Juni wird mit weiteren Verbänden abgestimmt, um einen anderen Kandidaten zu wählen





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