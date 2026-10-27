Die Fluggesellschaft Swiss kündigt an, die Anzahl der gemieteten Flugzeuge von externen Flugbetrieben künftig stark zu reduzieren, während die Nutzung eigener Airbus A320 erhöht wird. Die Strategiewechsel reduziert Abhängigkeiten von Drittanbietern und betont die Stärkung des eigenen Flugbetriebs.

Die Fluggesellschaft Swiss hat in einem offiziellen Statement angekündigt, dass sich das Unternehmen ab dem kommenden Jahr deutlich weniger auf die Anmietung von Flugzeugen von externen Partnern verlassen wird und stattdessen verstärkt auf den eigenen Fahrzeugpark setzt.

Dabei sinken die Mietflüge von derzeit 26 auf etwa 18 insgesamt - inklusive der angestellten Besatzung. Swiss ist dadurch in der Lage, mehr Flüge mit eigenen Airbus A320 zu betreiben und die dabei gewonnene Flexibilität nutzt, um Engpässen früher entgegenzuwirken. Die Entscheidung ergibt sich aus einer Vielzahl von internen Verbesserungen.

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Schwierigkeiten mit Triebwerken und Personalbelegschaft

In den vergangenen Jahren war Swiss gezwungen auf Drittanbieter zurückzugreifen, um vor allem Engpässe bei den Pratt & Whitney Triebwerk-Serien zu überbrücken, aus dem kontinuierlichen Schulungsbedarf für Piloten zu bestehen und personelle Lücken im Cockpit zu schließen. Während die Luftfahrtbranche in den letzten Monaten jedoch einen Fortschritt verzeichnete, stehen nun wieder mehr Triebwerke zur Verfügung und die Anzahl der betriebsbereiten Cockpit-Crews ist deutlich angestiegen.

Dies hat die Möglichkeit eröffnet, eigene Flüge zügiger auszurollen, was sowohl die Kostenstruktur verkürzt als auch die Zuverlässigkeit der Fracht- und Passagierverbindungen verbessert. Trotz des bewussten Verrückens von Drittanbietern bleibt die Zusammenarbeit mit Helvetic Airways erhalten. Swiss hofft, die Kooperation mit dem Landvater in der Schweiz zu vertiefen und so zusätzliche Kapazitäten von heimischen Fluggesellschaften beizuziehen.

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Durch diesen Schritt bleibt die Konkurrenz mit der lettischen Air Baltic, die bisher einen erheblichen Anteil an der Winterflugplanung ausfüllt, jedoch ausgeblendet, da die Beziehung mit dem lettischen Partner zum Abschluss des Winterflugplans 2026/27 endet. Auf die Reduktion von Drittanbietern hat sich auch das strategische Ziel von CEO Jens Fehlinger bezogen: Deutsche Synergien und ein klarer, eigenverantwortlicher Flugbetrieb stehen nun im Vordergrund.

Optimierung durch bessere Wartung und Logistik

Fürlich verschiebt Swiss nicht vollständig zu eigenständigen Operationen, dafür nur die Zahl und die Struktur der gemieteten Flugkapazität stark reduziert. Dabei steht im Fokus, die Schweizer Airline von außen kommenden Place-Maker-Indien im Verhältnis zu eigenen ICAO-Zertifikaten und heimischen Zulieferungen auszubalancieren. Durch die Optimierung der Logistik und der Wartung bleibt Swiss besser gerüstet, um unvorhergesehene Mobilitätsanforderungen zu managen, während gleichzeitig der Beitrag von Drittanbietern wie Helvetic Airways ein Kernbestandteil der internen Partnerschaft bildet.

Mit der Umstrukturierung wird Swiss nicht nur die Effizienz ihrer Flottenumsetzung steigern, sondern auch das Luftverkehrsnetz in der Region nach nachhaltigeren Interaktion mit heimischen Fluggesellschaften stabilisieren. Das Unternehmen plant, die erfahrene Trainingsstärke zu verfarkten, die Technikeinheiten und die Verträge mit den Flugzeugherstellern auszurichten und dadurch langfristig lockere Abhängigkeiten zu beseitigen. Diese Maßnahmen versprechen eine stabilere Fee-Verband und die Fähigkeit, gleichzeitig zuverlässige Air‑Fracht- und Passagierdienste über die gesamte Lage von Eu(( USA