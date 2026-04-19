Swiss Re setzt auf KI zur Produktivitätssteigerung und besseren Risikobewertung

Swiss Re CEO Andreas Berger betont die entscheidende Rolle der Digitalisierung und Künstlichen Intelligenz für die Zukunft des Unternehmens. KI soll nicht nur Effizienz steigern, sondern auch die Risikobewertung revolutionieren.

Der Schweizer Erst- und Rückversicherungsriese Swiss Re positioniert sich an vorderster Front der digitalen Transformation und integriert verstärkt Künstliche Intelligenz (KI) in seine Kerngeschäftsprozesse. CEO Andreas Berger unterstrich in einem Interview mit der «NZZ am Sonntag» die immense strategische Bedeutung dieses Vorstoßes.

Laut Berger stellt die KI einen entscheidenden Hebel dar, um sowohl die Produktivität des Unternehmens signifikant zu steigern als auch die Genauigkeit und Effizienz der Risikobewertung auf ein neues Niveau zu heben. Ein konkretes Beispiel für diese operative Beschleunigung nennt Berger im Bereich der Bauleistungsversicherungen. Hier konnte die Bearbeitungszeit durch den Einsatz von KI-gestützten Systemen von ehemals drei Wochen auf teilweise nur noch einen Tag reduziert werden. Dies entspricht einer beachtlichen Produktivitätssteigerung von bis zu 80 Prozent, wie der Swiss-Re-Chef stolz verkündete. Wichtig ist Berger dabei die Klarstellung, dass die Implementierung von KI nicht primär dem Ziel dient, Personal abzubauen. Vielmehr soll die durch Effizienzgewinne freiwerdende Zeit den Mitarbeitenden ermöglichen, sich verstärkt auf ihre eigentlichen Kernkompetenzen und anspruchsvollere Aufgaben zu konzentrieren, die menschliches Urteilsvermögen, Kreativität und strategisches Denken erfordern. Die Softwarelösungen, die Swiss Re einsetzt, fokussieren sich laut Berger in erster Linie auf die Organisation und die nahtlose Integration von großen und komplexen Datenmengen. Die eigentliche datengesteuerte Analyse und Entscheidungsfindung erfolgt dabei durch den Einsatz von leistungsstarken Large Language Models (LLMs). Die Chancen, die sich durch den fortschreitenden Einsatz von KI ergeben, sind immens, doch Berger verschweigt auch die damit verbundenen potenziellen Risiken nicht. Er identifiziert vor allem zwei Hauptgefahren: unzureichende Datenqualität und ein Mangel an effektiver Kontrolle über die KI-Systeme. Die Zuverlässigkeit und Präzision der KI-Ergebnisse hängen untrennbar von der Qualität der Trainingsdaten ab. Mangelhafte oder verzerrte Daten können zu fehlerhaften Analysen und folglich zu falschen Geschäftsentscheidungen führen. Ebenso kritisch sieht Berger die Notwendigkeit einer robusten Kontrollarchitektur. Die Fähigkeit, die Funktionsweise von KI-Modellen zu verstehen, zu überwachen und gegebenenfalls einzugreifen, ist essenziell, um unerwünschte oder schädliche Auswirkungen zu verhindern. Die Herausforderungen, die von neuen Technologien ausgehen, sind in der Versicherungsbranche bereits spürbar. Berger berichtet von Schäden, die bereits im Zusammenhang mit technologischen Ausfällen oder Fehlfunktionen aufgetreten sind. Er betont, dass KI keineswegs das einzige Risiko darstellt, das von fortschrittlicher Technologie ausgeht. Auch traditionellere Softwarelösungen oder Algorithmen können erhebliche Schäden verursachen, wenn sie nicht wie beabsichtigt funktionieren oder unvorhergesehene Fehler aufweisen. Die Vorbereitung der Unternehmen auf diese neuen technologischen Herausforderungen ist laut Berger noch unvollständig. Ein zentraler Punkt, der hierbei besondere Aufmerksamkeit erfordert, ist die Gewährleistung der Integrität und der gleichbleibend hohen Qualität der Daten, die als Grundlage für KI-Analysen dienen. Die Vision, dass KI vor allem zusätzliche Komplexität, steigende Kosten und Frustration mit sich bringt, sei zwar eine verbreitete Annahme, doch die Realität zeige ein komplexeres Bild. Viele Unternehmen kämpfen mit historisch gewachsenen und stark fragmentierten IT-Landschaften. Die Bereinigung und Modernisierung dieser Altsysteme ist ein aufwendiger und kostspieliger Prozess, der immense finanzielle Mittel und vor allem viel Zeit in Anspruch nimmt. Hier bietet die Implementierung von KI-gestützten Lösungen, auch wenn sie anfangs zusätzliche Komplexität mit sich bringt, langfristig die Chance auf eine erhebliche Optimierung und Effizienzsteigerung. Die Investition in die Digitalisierung und die intelligente Nutzung von Daten ist somit nicht nur eine Frage der technologischen Modernisierung, sondern eine strategische Notwendigkeit, um im globalen Wettbewerb bestehen zu können und den sich ständig wandelnden Anforderungen des Marktes gerecht zu werden. Swiss Re unternimmt hier klare und entschlossene Schritte, um sich für die Zukunft zu rüsten und die Potenziale der Künstlichen Intelligenz voll auszuschöpfen. Die Fokussierung auf Produktivitätssteigerung und verbesserte Risikobewertung sind dabei die zentralen Säulen dieser Strategie, die darauf abzielt, das Unternehmen widerstandsfähiger und wettbewerbsfähiger zu machen





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