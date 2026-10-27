Swiss Re verzeichnet seit mehreren Wochen einen Anstieg, überschreitet ein 14‑Monats‑Hoch, bleibt dennoch von Investoren als stabile Dividenden‑Flate eingeschätzt. Analyse von Vontobel‑Analysten mit Kursziel‑Update zum 5. November

Am Dienstag stieg der Aktienkurs von Swiss Re auf 151,50 Franken, ein deutliches Zeichen dafür, dass die Aktie nach Monaten des Anstiegs stetig an Pendelkette gezogen wurde.

Vor einigen Wochen hatte der Wert im Handelssystem sogar den höchsten Stand seit August 2025 erreicht - 154,75 Franken, also ein 14‑Monats‑Hoch. Der Anstieg ließ die langjährige Skepsis von Investoren, die sich zuletzt aus dem Technologiesektor zurückgezogen hatten, weniger drückend werden. Viele Suchten nun eine Fluchtmöglichkeit in stabile Beteiligungen, wie etwa der Versicherungskonzern Swiss Re, was laut einem Händler vor einigen Tagen zum Rückzugs­raum geführt haben sollte.

Also read VAT-Aktie: Berenberg senkt Kursziel trotz Rekordaufträgen

Swiss Re als Dividendengenerator am Schweizer Markt

Die Nachfrage nach den Wertpapieren war damit ebenso groß wie in den bisher sehr beliebten Gesundheitstiteln an der Schweizer Börse. Swiss Re hat nicht nur ein robustes operatives Fundament, sondern ist auch eine der wichtigsten Dividendengenerierungsquellen am Schweizer Markt. Der aktuelle Wertzustände drücken eine Dividendenrendite von 4,2 %, die leicht über dem Ausschüttungspotenzial liegt, das von 3,7 % kenntlich ist - ein deutlicher Anreiz für Einkommensinvestoren.

Allerdings ist der Schwachpunkt - und das gilt in vielen Fällen auch für Rückversicherer - die Umrechnung von Dividenden, die ursprünglich in US‑Dollar ausgegeben werden, in Franken Am Schweiz können sich die Auszahlungen nach den aktuellen Wechselkursen leicht verringern. Dennoch constattieren Analysten, dass Swiss Re in den letzten Jahren an Robustheit gewachsen ist.

Advertisement

In einer Notiz von Mitte Oktober bezeichnete Matteo Lindauer, Analyst bei Vontobel, das Managementteam, unter der Führung von CEO Andreas Berger, dafür "eine herausragende Arbeit geleistet zu haben, das Unternehmen widerstandsfähiger zu machen". Das Beispiel findet Er thread den Einsatz von durchschnittlich 10 % pro Jahr bei der Erhöhung der Schadenrückstellungen, trotz einer Inflationsrate von ca. 3 % im gleichen Zeitraum - eine Herangehensweise, die Weisheit und Fokus auf eine solide Portfoliostruktur demonstriert.

Analyst reduziert Rating und Kursziel bei Swiss Re

Obwohl diese positiven Qualitäten bereits im Kurs reflektiert werden, erklärt der Analyst, dass der Preissetzungsrahmen in Schaden- und Unfallrückversicherung anspruchsvoller geworden sei und somit die Rentabilität beeinträchtigen könne. Er reduzierte damit sein Rating von "Buy" auf "Hold" und stieß das Kursziel um fünf Franken, also auf 145 Franken, um auf mögliche Kursfluktuationen zu reagieren. Trotz dieser Bescheidesregelungen bleiben viele Analysten optimistisch: Das durchschnittliche Kursziel beträgt 134,53 Franken und signalisiert einen möglichen Kursverlust von 11,2 % in den nächsten zwölf Monaten.

Noch gibt es neun Analysten, die die Aktie mit "Sell" bewerten, sieben halten sie unter "Hold". Weiterhin gibt es drei Stimmen, die "Buy" funkeln. Die aktuelle Kursentwicklung hat die Aktie bereits deutlich an die Spitze getrieben. Es ist daher nicht überraschend, dass ihr weiterer Auftrieb unter Abgabedruck steht, es sei denn, die politische Unsicherheit im Technologiebereich verschärft sich und verstärkt die Anziehungskraft von Swiss Re.

Interimsergebnisse sollen Kursentwicklung und Fundament testen

Frische Impulse versprechen sich, indem das Unternehmen seine Interimsergebnisse für das achte Monat des Geschäftsjahres 2026 am 5. November präsentiert. Diese Daten werden feststellen, ob die Grundlagen hinter dem Kurs und den städtischen Schwund zu den Spitzenwerten noch verheißend sind. Insgesamt suggeriert die aktuelle Marktbewegung ein starkes Interesse an Schweizer Rückversicherungsequivalenten beruhigender Qualität und stabile Rendite.

Advertisement

Analysten weisen darauf hin, dass sowohl die geschäftlichen Leistungen als auch die Stimulusmaßnahmen im Team das Fundament für zukünftige Werte schaffen. Hoffentlich bleiben die Dividenden dynamisch und die Ausgabepositionen bezüglich US-Dollar bewährt, sobald neue Gewinnzahlen und Prognosen veröffentlicht werden.