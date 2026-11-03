Swiss profitiert 2026 trotz hoher Treibstoffkosten von Nachfrage

Die Swiss verbucht im Jahr 2026 einen operativen Gewinnanstieg. Hohe Passagiernachfrage und Frachtgeschäft gleichen teures Kerosin aus. Finanzchef warnt vor Q4-Herausforderungen.

Die Swiss Airlines hat die ersten neun Monate des Jahres 2026 mit einem leicht gestiegenen operativen Gewinn abgeschlossen, obwohl die Kosten für Kerosin deutlich gestiegen sind. Der Betriebsgewinn stieg im Zeitraum von Januar bis September um 10,2 Millionen Franken auf nun 421,4 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Dienstag bekannt gab. Im Vergleich zum Vorjahr konnte die Lufthansa-Tochter also mehr Geld verdienen.

Hauptfaktor hohe Passagiernachfrage

Entscheidend für diese positive Entwicklung war vor allem die anhaltend hohe Nachfrage nach Flugreisen. Während die Treibstoffkosten einen großen Teil der Kostenlast ausmachen, konnte die Swiss diese durch andere Geschäftsbereiche teilweise ausgleichen. Die Fluggesellschaft verwies darauf, dass die erfreuliche Entwicklung im Frachtgeschäft den Mehraufwand für den Treibstoff in etwa ausgeglichen habe. Der Gesamtumsatz kletterte dabei um 5,3 Prozent auf 4,38 Milliarden Franken.

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Operatives Ergebnis kaum verbessert

Trotz des höheren Gewinns betonte die Swiss, dass sich das operative Ergebnis kaum verbessert habe. Der Finanzchef Dennis Weber erklärte, dass die Spar- und Effizienzmaßnahmen, die das Unternehmen frühzeitig eingeleitet habe, zunehmend Wirkung entfalten. Diese Maßnahmen hätten verhindert, dass es zu einem Ergebnisrückgang kommt. Für eine nachhaltige und echte Verbesserung der Profitabilität reiche das jedoch allein nicht aus, so Weber.

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Q4 Belastung durch Kerosinpreise

Für das vierte Quartal rechnet die Swiss mit einer noch stärkeren finanziellen Belastung als im dritten Quartal. Dies liegt an den weiter steigenden Kerosinpreisen, die sich aktuell wieder nahe an den Höchstständen zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Irankriegs bewegen. Laut Angaben des Unternehmens ist Kerosin heute doppelt so teuer wie zu Jahresbeginn. Diese hohen Preise dürften die Swiss auch im letzten Quartal und im kommenden Jahr belasten.

Strategie zur Kosten Senkung

Um der wirtschaftlichen Belastung durch die teuren Treibstoffkosten zu begegnen, setzt die Swiss weiterhin auf interne Optimierung. Das Unternehmen betonte, es sei umso wichtiger, die Kosten weiter zu senken und die Abläufe im ganzen Unternehmen zu verbessern. Die Swiss habe die Grundlage geschaffen, um auch in Zukunft wirtschaftlich erfolgreich zu sein, hieß es in der Stellungnahme des Unternehmens.