Swiss Parliamentarian Salaries: Hidden Benefits and Global Comparison

Analysis of Swiss MP salaries reveals that while base pay seems low, additional allowances and second jobs place them in the global top tier.

Ein internationaler Vergleich der Abgeordnetensaläre zeigt, dass die Vergütungen Schweizer Parlamentarier auf den ersten Blick bescheiden wirken. Doch wenn man alle Zuschläge, Spesen und weiteren Einkünfte berücksichtigt, ändert sich dieses Bild drastisch. Die politische Arbeit im Parlament ist in der Schweiz anders strukturiert als in vielen anderen Demokratien weltweit, was zu gravierenden Unterschieden bei den Nettoeinnahmen führt.

Grundgehälter im internationalen Vergleich

Betrachtet man nur die nackten Grundgehälter der Volksvertreter, entsteht zunächst ein paradoxes Bild. Ausgerechnet im Hochlohnland Schweiz verdienen Nationalräte auf dem Papier sogar etwas weniger als der durchschnittliche Arbeitnehmer. Das steuerbare Einkommen aus Grund- und Taggeldern liegt bei rund 75'000 Fr. pro Jahr. In diesem scheinbaren Ranking schneidet das Schweizer Milizparlament weit abgeschlagen ab.

Also read Swiss Indoors Basel ziehen auch ohne Djokovic und Federer die Massen an

Im Gegensatz dazu kassieren Kongressabgeordnete in den USA als Vollzeitprofis gut 155'000 Fr. jährlich. Auch in Deutschland beträgt das Parlamentariersalär etwa 130'000 Fr., in Italien sogar rund 120'000 Fr. In beiden Fällen übersteigt das Gehalt der Parlamentarier den nationalen Durchschnittslohn um ein Vielfaches. Die Schere ist sogar in Kenia extrem, wo Abgeordnete fast das Zwanzigfache des landesüblichen Einkommens einstreichen.

Versteckte finanzielle Vorteile in Bern

Der Schweizer Schein trügt jedoch, da die politischen Einkünfte nicht nur aus dem direkten Salär bestehen. Zum Grundgehalt addieren sich in Bern grosszügige Spesen- und Vorsorgepauschalen von über 50'000 Fr. jährlich. Diese Beträge sind steuerfrei und müssen nicht komplett für die politische Arbeit aufgewendet werden. Sie stellen somit ein signifikantes zusätzliches Einkommen dar, das in anderen Ländern oft anders reguliert ist.

Advertisement

Zusätzlich zu diesen staatlichen Pauschalen kommen die Einnahmen aus zivilen Berufen hinzu. Viele Schweizer Politiker behalten ihre früheren Jobs oder arbeiten in leitenden Positionen weiter. Diese Möglichkeit, neben dem Mandat Einkünfte zu generieren, ist ein spezifisches Merkmal des Schweizer Systems, das in Vollzeitparlamenten wie den USA oder Deutschland meist nicht erlaubt ist.

Lukrative Verwaltungsratsmandate

Ein weiterer wichtiger Faktor sind die lukrativen Verwaltungsratsmandate, die viele Parlamentarier innehaben. Diese Posten generieren oft erhebliche Zusatzgehälter und Dividenden. Wenn man alle steuerfreien Privilegien, die zivilen Berufseinnahmen und die Mandatsbezüge zusammenrechnet, verändert sich das Bild komplett.

Plötzlich katapultieren sich Schweizer Politiker finanziell wieder ins absolute globale Spitzenfeld der lukrativen Ämter. Was auf den ersten Blick wie ein Niedriglohnsektor aussieht, entpuppt sich bei genauerer Betrachtung als eine der besser bezahlten politischen Positionen weltweit. Die Transparenz dieses Systems ist jedoch oft Gegenstand politischer Debatten und öffentlicher Diskussionen.

Auswirkungen auf die politische Landschaft

Diese finanzielle Struktur hat Auswirkungen darauf, wer überhaupt die Möglichkeit hat, ein Mandat anzunehmen. Da das Grundgehalt allein nicht immer ausreicht, sind viele Abgeordnete auf zusätzliche Einkünfte angewiesen. Dies kann dazu führen, dass vor allem Personen aus wohlhabenden Schichten oder mit etablierten Karrieren ins Parlament ziehen.

Advertisement

Die Diskussion um die Angemessenheit dieser Einkünfte wird weiterhin geführt. Kritiker argumentieren, dass die hohen Gesamteinnahmen die Repräsentativität der Demokratie beeinträchtigen könnten. Befürworter weisen jedoch darauf hin, dass das Milizsystem es ermöglicht, dass Politiker ihre Berufstätigkeit neben der politischen Arbeit fortsetzen können, was die Unabhängigkeit stärkt.