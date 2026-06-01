Swiss National Team: Changes in Defense Formation and Impact on Rodriguez and Widmer

The Swiss National Team has made a change in their defense formation, switching from a four-man to a three-man line. This change has led to the exclusion of experienced defenders Silvan Widmer and Ricardo Rodriguez from the starting lineup in the last two matches. Murat Yakin, the national team coach, discusses the impact of this change on the two players and the team's overall performance.

In der WM-Quali waren Silvan Widmer und Ricardo Rodriguez stets gesetzt, in den beiden letzten Tests aber nur Ersatz. Murat Yakin spricht nach dem 4:1 gegen Jordanien über die Rollen der beiden Aussenverteidiger.

Widmer auf der rechten, Rodriguez auf der linken Abwehrseite: Dieses Bild prägte die WM-Qualifikation der Schweizer Nationalmannschaft. Nun sassen die beiden erfahrenen Defensivspieler bereits zum zweiten Mal in Folge zumindest zu Beginn auf der Bank. Hintergrund ist die Umstellung von der Vierer- auf die Dreierkette in der Verteidigung. Während Denis Zakaria, Manuel Akanji und Nico Elvedi das Zentrum bilden, setzte Yakin auf den Aussenbahnen zuletzt auf offensiver ausgerichtete Akteure.

Nati siegt vor der Abreise in die USA klar mit 4:1 gegen Jordanien Diese Entwicklung lässt aufhorchen. Vor allem Rodriguez, der an je drei Welt- und Europameisterschaften in jedem Spiel in der Startelf stand und lediglich einmal ausgewechselt wurde, könnte am kommenden Turnier plötzlich eine kleinere Rolle einnehmen. Auf diese Situation angesprochen, relativierte Yakin nach dem Spiel gegen Jordanien: «Wir wissen genau, was wir an Ricci haben. Heute war es mir wichtig, andere Optionen zu sehen.

» Es sei gut möglich, dass sowohl Rodriguez als auch Widmer im nächsten Testspiel gegen Australien am 6. Juni wieder von Anfang an auflaufen würden. Gleichzeitig betonte der Nationaltrainer, dass er mehrere Spieler als Kandidaten für die Startaufstellung sehe. Je nach Gegner und aktueller Form könne er Anpassungen vornehmen.

Auf die Frage, ob ihm derzeit die qualitativ breiteste Mannschaft seit seinem Amtsantritt 2021 zur Verfügung steh, antwortete der 51-Jährige: «Das kann man so sehen. »Jedenfalls haben Michel Aebischer und Johan Manzambi mit ihren Leistungen gegen Jordanien Argumente für weitere Einsätze gesammelt. Aebischer, eigentlich im zentralen Mittelfeld zuhause, bereitete das 2:0 von Ndoye mit einem präzisen Pass vor. Dabei zog er von der Aussenbahn ins Zentrum – genau so, wie es Yakin von ihm verlangt.

«Durch seine Laufwege schafft er Räume für seine Mitspieler», erklärte der Nationaltrainer. Gerade gegen tief stehende Gegner sei diese Flexibilität ein grosser Vorteil. Auch Manzambi, der im rechten Mittelfeld aufgestellt wurde, konnte Werbung in eigener Sache betreiben.

«Er hatte sehr viele gute Aktionen, das sind wir uns mittlerwiele von ihm auch gewohnt», lobt Yakin den Freiburg-Youngster, der sowohl im Zentrum als auch über aussen eine Option sei. Das 3-4-3 war bereits an der letzten EM das von Yakin bevorzugte System. Während der missglückten Nations League stellte Yakin dann aber wieder um. Nun sei er in der glücklichen Situation, beide Optionen zur Verfügung zu haben, so der Nationaltrainer.

Sollte die Schweiz auch an der WM überwiegend mit Dreierkette spielen, könnten Rodriguez und Widmer zu den grossen Verlierern dieser taktischen Anpassung gehören. Franzosen entern russischen Öltanker +++ Kiews Drohnen zerstören Tu-142 am BodenCadieux: «Es tut weh – ich bin sehr traurig für die Spieler und die Fans





bluenews_de / 🏆 20. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Swiss National Team Defense Formation Silvan Widmer Ricardo Rodriguez WM-Quali Jordanien Australia Defense Line Formation Tactical Change Impact On Players Formation Change Defense Line Formation Defense Line Formation Change Defense Line Formation Change Impact Defense Line Formation Change Impact On Player Defense Line Formation Change Impact On Player Defense Line Formation Change Impact On Player Defense Line Formation Change Impact On Player Defense Line Formation Change Impact On Player

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Schweizer Eishockey-Team verliert WM-Final gegen Finnland in VerlängerungDie Schweiz hat zum dritten Mal in Folge den WM-Titel im Eishockey verpasst. In einem packenden Final unterlag das Team Finnland mit 0:1 nach Verlängerung. Die Enttäuschung ist riesig, doch die Mannschaft blickt optimistisch in die Zukunft.

Read more »

Silberne Enttäuschung: DEB-Team verliert WM-FinaleDie deutsche Eishockey-Nationalmannschaft unterliegt im WM-Finale Finnland und muss sich mit Silber begnügen. Die Spieler äußern sich enttäuscht über die verpasste Chance, den Titel vor heimischer Kulisse zu gewinnen, und loben trotz der Niederlage die fantastische Unterstützung der Fans.

Read more »

Flugzeug fliegt ein Herz für das Eishockey-NationalteamNach dem WM-Silber der Schweizer Eishockey-Nati zog ein Swiss-Flugzeug ein Herz über Zürich – als luftige Geste der Gratulation von Swiss und Skyguide.

Read more »

Börsen-News: Swiss Life, Landis+Gyr, Edisun und mehrAktienkurse in den USA beflügelt durch Friedensabkommen und KI-Euphorie. Dell setzt Rally fort, Edisun büßt 8% ein. Landis+Gyr bestätigt Mittelfristziele, Swiss Life vernichtet eigene Valoren. Pharmakonzern präsentiert neue Daten für Radioligandentherapie und Immunologiemedikamente.

Read more »