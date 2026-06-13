Swiss National Soccer Team's Double-Adler Gesture in US Baseball Game

The Swiss National Soccer Team's visit to a baseball game in the US caused some confusion when players Granit Xhaka and Ricardo Rodriguez showed the Double-Adler gesture. SFV-President Peter Knäbel and blue Sport Chefreditor Andreas Böni discuss the incident and its implications for the Swiss team.

Granit Xhaka und Ricardo Rodriguez sorgten für etwas Verwirrung, als sie beim Besuch eines Baseball-Spiels in den USA den Doppeladler zeigten. SFV-Boss Peter Knäbel will die Sache nicht überbewerten.

Die Schweizer Nati nutzte einen freien Abend nach dem WM-Test gegen Australien am letzten Wochenende für den Besuch eines Baseballspiels der San Diego Padres. Während der Partie wurde das Team von den Kameras entdeckt – und als «Swiss National Soccer Team» gross auf dem Stadion-Screen eingeblendet. Granit Xhaka und Ricardo Rodriguez zeigten dabei die Doppeladler-Geste in die Kamera – ein Symbol, das seit der WM 2018 gegen Serbien in der Schweiz kontrovers diskutiert wird.

Der SFV erklärte danach, Xhaka und Rodriguez haben damit die albanische Community gegrüsst, die das Team zuvor im Stadion unterstützt hatte, und betont, die Szene habe keinen Bezug zum sportlichen Geschehen gehabt. Im «Heimspiel bei der Nati» bei blue Sport nimmt auch SFV-Präsident Peter Knäbel Stellung zum Thema.

«Diese Nati hat ganz viele Biografien, Geschichten und Emotionen. Für uns ist es extrem wichtig, dass für die Spieler – wenn sie ein Schweizer Trikot tragen und in diesem auf dem Platz stehen – die Schweiz im Zentrum steht», sagt Knäbel.

Auch blue Sport Chefredaktor Andreas Böni will die Sache nicht überbewerten: «Es ist unnötig und wenn du das machst, musst du damit rechnen und umgehen, dass es der eine oder andere nicht gerne sieht.und stellte infrage, ob es «Dummheit» oder eine kalkulierte Provokation war. Ansonsten wurde die Sache in den Schweizer Medien ganz objektiv betrachtet. Böni meint: «Es war nichts Schlimmes. Und es ist dann auch wieder vergessen, wenn es darauf ankommt.

» Darauf an kommt es defitiniv am Samstagabend. Um 21:00 Uhr spielt die Schweiz ihr WM-Auftaktspiel gegen Katar. Xhakas Larifari-Vorwurf und der Doppeladler: Peter Knäbel bezieht Stellung Heimspiel bei der Nati aus den USA: Nach dem Larifari-Vorwurf des Captains bezieht SFV-Präsident Peter Knäbel Stellung zu Granit Xhakas Leader-Rolle in der Nati. Ausserdem: Die Rückkehr des Doppeladlers und Verletzungssorgen vor dem Katar-Auftakt





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