Swiss National Council approves motion to lower tax-free limit for foreign purchases

The Swiss National Council has approved a motion to lower the tax-free limit for foreign purchases from CHF 300 to CHF 150. The motion was supported by 128 votes to 65, with one abstention. The decision will help reduce tax losses and stimulate tourism.

Einkaufende Feriengäste seien ein relevanter Faktor für den Wirtschaftsstandort Schweiz. Mit 128 zu 65 Stimmen und mit einer Enthaltung sagte der Nationalrat am Dienstag Ja zur Motion von Leo Müller (Mitte/LU).

Diese fordert, die Mindest-Einkaufssumme für den Erlass der Mehrwertsteuer von heute 300 auf 150 Franken zu senken. Entsprechend müsste die Verordnung über die Steuerbefreiung von Inlandlieferungen von Gegenständen zwecks Ausfuhr im Reiseverkehr angepasst werden. Sagt auch der Ständerat Ja zur Forderung, kann der Bundesrat sie umsetzen. Finanzministerin Karin Keller-Sutter sagte im Rat, die Senkung der Obergrenze stünde im Einklang mit der Wertfreigrenze für im Ausland erworbene Waren.

Einkaufende Feriengäste seien ein relevanter Faktor für den Wirtschaftsstandort Schweiz, sagte Müller zum Vorstoss. Das gelte nicht nur für Uhren- und Schmuckhändler, sondern auch für Anbieter von weniger teuren Souvenirs, Lebensmittelspezialitäten und Kunsthandwerk. Dieser Wertschöpfung gegenüber stünden Steuerverluste von schätzungsweise rund 2 Millionen Franken im Jahr. Die Schweiz habe im internationalen Vergleich eine hohe Obergrenze für steuerfreie Einkäufe, argumentierte Müller.

Frankreich habe eine Tax-Free-Grenze von 100 Euro, Italien von 70 Euro und Deutschland von 50 Euro. SP und Grüne lehnte die Motion ab. Diese betreffe nicht «kleine herzige Läden und regionale Mitbringsel», sondern international bekannte Marken, Kleider und Schmuck, sagte David Roth (SP/LU). Nicht die breite, lokale Wirtschaft profitiere, sondern ohnehin schon starke Segmente.

Mehr Einkaufstourismus bedeutete vor allem mehr Verkehr, mehr Carreisen, individuelle Reisen und mehr Belastung in Städten und Tourismusregionen.

«Fragen Sie mal Leute im süddeutschen Grenzgebiet, was sie vom Einkaufstourismus aus der Schweiz halten», forderte Roth





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