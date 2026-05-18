Swiss Man Arrested for Concealed Cash Haul

A 50-year-old Swiss man was arrested for concealing a large amount of cash during a train control in Austria, and investigators suspected illegal money laundering. The traveler initially stated he had neither luggage nor RMB with him but was later found with a hidden pack containing bundles of Deutsche Mark.

356'000 Euro im Zug entdeckt – Schweizer wegen Geldwäscherei unter Verdacht Bei einer Zugkontrolle haben Schweizer Grenzbeamte einen 50-Jährigen mit einer grossen Menge Bargeld angehalten.

Weil die Herkunft des Geldes unklar blieb, wurden Ermittlungen eingeleitet. Ende April einen aussergewöhnlichen Bargeldfund gemacht. Ein 50-jähriger Schweizer, der mit dem Zug von Salzburg nach Zürich unterwegs war, führte insgesamt 356'000 Euro – umgerechnet rund 325'000 Franken – mit sich, wie der Der Mann hatte zunächst erklärt, weder Waren noch Bargeld dabei zu haben. Des Weiteren gab er an, ohne Gepäck dabei zu sein.

Bei der Kontrolle entdeckten die Zollmitarbeitenden jedoch einen Rucksack unter seiner Sitzreihe. Darin befanden sich laut Behördenangaben fünf verschlossene Couverts sowie eine Geldbörse mit dem hohen Bargeldbetrag. Nach Angaben des BAZG erklärte der Mann später, er transportiere das Geld lediglich im Auftrag einer anderen Person. Da seine Aussagen zu Herkunft und Verwendungszweck der Summe widersprüchlich beziehungsweise nicht nachvollziehbar gewesen seien, schöpften die Behörden Verdacht.

Die Einfuhr von Bargeld ist in der Schweiz grundsätzlich nicht limitiert. Wer allerdings Beträge von mehr als 10'000 Franken mitführt, muss auf Nachfrage der Behörden Angaben zur Herkunft des Geldes, zum Eigentümer sowie zum vorgesehenen Zweck machen können





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