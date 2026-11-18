Bei der Mittwoch-Ziehung hat Swiss Lotto einen neuen Sechser gekürt. Ein Gewinnspielteilnehmer gewinnt exakt eine Million Franken, da die Glückszahl fehlte.

Bei der jüngsten Ziehung des nationalen Lotteriebetrreibers Swiss Lotto ist ein neuer Millionär bzw. eine neue Millionärin entstanden. Die Auslosung fand am Mittwoch statt und führte dazu, dass ein Los mit den richtigen sechs Hauptzahlen ausgezeichnet wurde. Der damit verbundene Gewinnbetrag beträgt genau eine Million Schweizer Franken. Dieser Gewinn ist eine direkte Folge des Spielsystems, bei dem der Hauptpreis für den sogenannten Sechser ausgeschüttet wird.

Details zur Gewinnzahl und Fehlschlag der Glückszahl

Die Auslosung der sechs Gewinnzahlen verlief nach dem regulären Schema und ergab die Kombination 13, 14, 29, 31, 34 und 42. Ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin hatte diese Zahlen korrekt getippt und damit den Hauptgewinn in Höhe von 1.000.000 CHF gesichert. Für den noch höheren Jackpot wäre jedoch die sogenannte Glückszahl erforderlich gewesen, die in dieser Runde nicht gefallen ist. Die ausstehende Glückszahl war die Nummer 2.

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Hintergründe zu Replay- und Joker-Zahlen

Neben den Haupt- und Glückszahlen wurden auch die sogenannten Hilfszahlen ermittelt. Als Replay-Zahl, die bei der nächsten Ziehung automatisch erneut berücksichtigt wird, fiel die Zahl 7. Zusätzlich wurde eine Joker-Zahl gezogen, die für ein gesondertes Bonus-Spiel relevant ist. Diese Joker-Zahl beträgt in diesem spezifischen Durchgang 971660. Diese Zusatzinformationen sind für alle Teilnehmer relevant, die auf Basis vergangener Ergebnisse ihre nächsten Tipps zusammenstellen.

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Auswirkungen des fehlenden Hauptjackpots

Da die benötigte Glückszahl 2 fehlte, verfiel der bisherige Top-Jackpot für diese Runde an die untere Gewinnklasse. Das bedeutet, dass der bisherige Geldtopf nicht angesammelt und an die nächste Ziehung weitergegeben wurde, sondern der Hauptgewinn der aktuellen Runde an den Gewinner des Sechser-Preises ausgezahlt wurde. Der Betrag von einer Million Franken ist somit sofort ausbezahlbar und nicht als Roll-over-Betrag in Zukunft zu erwarten.

Statistische Einordnung der Auslosung

Die Auslosung am Mittwoch folgt dem bekannten Format, bei dem aus einem Pool von Zahlen ausgewählt wird. Die Kombination aus den Hauptzahlen und der separaten Glückszahl bestimmt die Gewinnklassen. Die Ziehung der Replay-Zahl und der Joker-Zahl ist ein standardisierter Bestandteil des Prozesses und dient der Transparenz für die nächste Runde. Die genaue Dokumentation dieser Zahlen durch Swiss Lotto gewährleistet, dass alle Spiele ordnungsgemäß und nachvollziehbar abgelaufen sind.