Swiss Life übertrifft Erwartungen mit starkem Prämienvolumen

Der Finanzkonzern Swiss Life legt im dritten Quartal vor und übertrifft die Analystenschätzungen deutlich. Das Prämienvolumen steigt auf 17,4 Milliarden Franken.

Der Schweizer Finanzkonzern Swiss Life hat seine jüngsten Quartalszahlen vorgelegt und damit die Erwartungen der Marktbeobachter übertroffen. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres wuchs das Prämienvolumen im Kerngeschäft der Versicherung um sieben Prozent. Der Gesamtwert belief sich dabei auf 17,4 Milliarden Franken, wie das Unternehmen am Mittwoch offiziell bekannt gab. Diese Entwicklung unterstreicht die positive Tendenz, die bereits in den vorherigen Monaten sichtbar war.

Starkes Wachstum im Fee-Geschäft verzeichnet

Neben dem klassischen Versicherungsgeschäft zeigt auch das Fee-Geschäft eine robuste Performance. Hier liegen die Erträge um sieben Prozent bei insgesamt zwei Milliarden Franken. Währungsbereinigt entspricht dies einem Plus von acht Prozent. Dieser Anstieg folgt auf ein Wachstum von sieben Prozent im ersten Halbjahr. Besonders im Heimatmarkt Schweiz konnte der Konzern dabei deutliche Zuwächse verbuchen. Die strategischen Ziele bis zum Jahr 2027 bleiben somit weiterhin erreichbar.

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Vermögensverwaltung wächst schneller als erwartet

Im Drittkundengeschäft der Vermögensverwaltung (TPAM) verzeichnete Swiss Life ein deutliches Wachstum der verwalteten Vermögen. Bis Ende September 2026 stieg dieses Volumen um zehn Prozent auf 161 Milliarden Franken. Die Nettoneugeldzuflüsse betrugen nach neun Monaten 8,5 Milliarden Franken. Im Vergleich dazu lagen die Zuflüsse im Vorjahreszeitraum bei einer außergewöhnlich hohen Summe von 15 Milliarden Franken. Damals wurden diese Zahlen vor allem durch neue Index-Produkte getrieben.

Analystenkonferenz übertrumpft

Die aktuellen Ergebnisse positionieren Swiss Life besser als von der Mehrheit der Analysten prognostiziert. Der sogenannte Average Weighted Price Consensus lag bei einem geschätzten Prämienvolumen von lediglich 16,6 Milliarden Franken. Die tatsächlichen 17,4 Milliarden Franken liegen damit signifikant über dieser Marke. Es werden jedoch keine detaillierten Angaben zu den reinen Ergebniszahlen im Neunmonatsausweis gemacht. Der Fokus liegt stattdessen auf dem Topline-Wachstum und der solvency situation.

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Solide finanzielle Ausrichtung bestätigt

Die finanzielle Stabilität des Unternehmens bleibt unangefochten. Die Solvenzquote nach dem Schweizer Solvency Standard (SST) lag per 30. September 2026 bei rund 205 Prozent. Zum Ende des Jahres 2025 betrug dieser Wert noch 213 Prozent. Trotz des leichten Rückgangs liegt die Quote weiterhin auf einem sehr sicheren Niveau. Dies gibt dem Management genug Spielraum für strategische Entscheidungen und Investitionen in zukünftige Wachstumsfelder.

Ausblick und neue Aktienrückkäufe

Konzernchef Matthias Aellig betonte in der Mitteilung, dass die positive Entwicklung aus dem ersten Halbjahr im dritten Quartal fortgesetzt wurde. Das Strategieprogramm 2027 sei weiterhin auf Kurs. Ziel ist eine Eigenkapitalrendite zwischen 17 und 19 Prozent. Neue Geschäftsziele für die kommenden drei Jahre sollen Anfang Dezember an einem Investorentag vorgestellt werden. Parallel dazu startete der Lebensversicherer am 1. Oktober 2026 ein neues Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 250 Millionen Franken. Dieses Programm läuft bis Ende März 2027 und soll den Aktionären direkt zugutekommen.