Swiss kündigt Ausmusterung der gesamten A220-Flotte bis 2030 an

Swiss stellt alle A220-Flugzeuge ab 2027 außer Betrieb. Finanzchef Dennis Weber begründet die Entscheidung mit reduzierter Flottenkomplexität und strategischer Fokussierung auf A320-Neo-Modelle zur Kostensenkung.

Die Schweizer Fluggesellschaft Swiss gibt den endgültigen Ausstieg aus der Kooperation mit dem Regionaljet-Modell Airbus A220 bekannt. Finanzchef Dennis Weber kündigte am 3. November an, dass die verbleibenden neun Airbus A220 -100-Flugzeuge bis Ende 2027 nicht mehr im aktiven Betrieb der Swiss bleiben werden. Dieser Schritt markiert das Ende einer zehnjährigen Ära, die mit dem ersten Einsatz eines solchen Jets in Zürich am 1. Juli 2016 begann.

Strategischer Flottenwechsel und Kostensenkung

Die Swiss wird ihre Flotte mittelfristig vollständig auf den Airbus A320 Neo und den Airbus A321 Neo konzentrieren. Dennis Weber betonte, dass die Reduzierung der Komplexität in der Kurzstreckenflotte ein zentrales strategisches Ziel ist. Unterschiedliche Flugzeugmodelle bedeuten für das Unternehmen höhere Trainingskosten für das Personal, einen größeren Bedarf an Ersatzteilen und einen aufwändigeren Wartungsprozess aufgrund unterschiedlicher mechanischer Qualifikationen.

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Obwohl der Airbus A220 bei den Piloten und den Passagieren weiterhin auf große Akzeptanz stößt, hat sich die wirtschaftliche Logik zugunsten der einheitlicheren Flotte verschoben. Die Swiss betrachtet den Schritt nicht als Qualitätsmangel des A220, sondern als notwendige Anpassung an die Anforderungen an Effizienz und operative Einfachheit im heutigen Luftverkehr.

Triebwerksprobleme als unmittelbarer Auslöser

Ein kritischer Faktor für die beschleunigte Entscheidung war die Situation bei den Triebwerken des Herstellers Pratt & Whitney. Diese Antriebe wiesen frühzeitige Verschleißerscheinungen auf, was zu ungeplanten Standzeiten und erheblichen Kosten für Überholungsarbeiten führte. Um diese Ausfallzeiten bei den größeren und wirtschaftlich wichtigeren Airbus A220-300 zu vermeiden, nutzte die Swiss einen technischen Trick.

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Da die Triebwerke PW1524G und PW1524G-3 faktisch identisch sind, wurde ein Ersatzteil-Recycling-Programm initiiert. Die Swiss nahm Flugzeuge der kleineren A220-100-Reihe aus dem Betrieb, um deren noch gute Triebwerke in die größeren A220-300 zu verbauen. Zwei dieser Maschinen wurden bereits zerlegt, bei drei weiteren Exemplaren lief dieser Prozess bereits.

Aktueller Stand der Ausmusterung und Zukunftsausblick

Die restlichen vier A220-100 werden im Sommerflugplan 2027 noch eingesetzt, bevor sie mit Beginn des Winterflugplans 2027 ebenfalls außer Betrieb gehen. Damit ist die Ära des kanadischen Flugzeugbauers, der inzwischen zu Airbus gehört, bei der Schweizer Fluggesellschaft definitiv beendet. Der Konzern prüft bereits Optionen, wie die noch jungen 21 auszumusternden Flugzeuge langfristig genutzt werden können.

Was die größeren A220-300 betrifft, so werden diese nicht sofort verschwinden. Die Ausmusterung dieser Modelle ist für die 2030er-Jahre geplant. Die Swiss wird in diesem Zeitraum bewerten, ob die durch den Wegfall der A220-300 entstehende Kapazität mittel- bis langfristig durch zusätzliche Airbus A320 Neo und A321 Neo abgedeckt werden kann.