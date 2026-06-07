Swiss Indoors Basel 2026: Stars für das ATP-500-Turnier verpflichtet

Die Swiss Indoors Basel haben für 2026 ein starkes Teilnehmerfeld mit Top-10-Spielern wie Auger-Aliassime, Shelton und Fritz bekannt gegeben. Auch Vorjahressieger Fonseca und Stan Wawrinka, der seine Karriere beendet, sind dabei.

Die Swiss Indoors Basel haben für die Ausgabe 2026, die vom 24. bis 29. Oktober in der St. Jakobshalle stattfindet, ein starkes Teilnehmerfeld bekannt gegeben.

Mit Félix Auger-Aliassime (ATP 4), Ben Shelton (ATP 5) und Taylor Fritz (ATP 9) wurden gleich drei aktuelle Top-10-Spieler unter Vertrag genommen. Auch Vorjahressieger Joao Fonseca (ATP 25), Arthur Fils (ATP 21) und Jiri Lehecka (ATP 12) schlagen beim ATP-500er-Turnier auf. Dazu wird der 41-jährige Stan Wawrinka ein letztes Mal vor Heimpublikum spielen, bevor er seine Karriere nach der Saison beendet. Das Turnier setzt damit auf eine Mischung aus erfahrenen Stars und aufstrebenden Talenten, die für spektakuläres Tennis sorgen sollen.

Joao Fonseca, der 19-jährige Brasilianer, sorgte zuletzt bei den French Open in Paris für Furore. Er spielte sich mit zwei Siegen nach 0:2-Satzrückstand gegen Dino Prizmic und Novak Djokovic ins Rampenlicht und begeisterte das Publikum mit offensivem Tennis. Anschließend besiegte er auch den ehemaligen Roland-Garros-Finalisten Casper Ruud. Fonseca, der die Swiss Indoors 2025 gewann, wird nun zum zweiten Mal in Basel antreten.

Félix Auger-Aliassime, der 2022 und 2023 in Basel triumphierte, erreichte in Paris ebenfalls den Viertelfinal und steht mit Platz vier so hoch in der Weltrangliste wie noch nie. Er erhält in diesem Jahr erstmals eine Antrittsgage von den Turnierorganisatoren. Der 24-jährige Tscheche Jiri Lehecka feiert ein Karriere-Bestranking nach seinem Finaleinzug beim Masters in Miami im März 2026. In Basel konnte er bisher noch kein Spiel gewinnen, doch das soll sich in diesem Jahr ändern.

Der 21-jährige Franzose Arthur Fils, der zur NextGen gehört, erreichte 2024 das Halbfinale der Swiss Indoors, wo er Ben Shelton unterlag. 2025 musste er verletzungsbedingt absagen, nun will er mit mutigem Offensivtennis angreifen. Der 23-jährige Amerikaner Ben Shelton hat sich seit einem Jahr in den Top 10 etabliert und reist zum dritten Mal nach Basel. 2024 stand er im Final, 2025 im Achtelfinal.

Taylor Fritz, der zehnfache ATP-Turniersieger, startet bereits zum sechsten Mal in Basel, kam aber nie über den Viertelfinal hinaus. Er hofft, diese Serie in diesem Jahr zu durchbrechen. Nicht in Basel starten werden Alexander Zverev, Flavio Cobolli und Jakub Mensik, die drei der vier Halbfinalisten der French Open 2026 waren. Sie haben bereits beim Parallel-Turnier in Wien unterschrieben.

Die sechs verpflichteten Stars sind aufgrund ihres Rankings aller Voraussicht nach gesetzt, während Stan Wawrinka (ATP 110) auf eine Wildcard angewiesen ist. Der dreifache Grand-Slam- und Davis-Cup-Sieger beendet nach der Saison seine Karriere und soll beim Super Monday gebührend verabschiedet werden. Schon in der ersten Runde könnte Wawrinka auf einen der Juniors treffen, was ein würdiger Abschluss für seine grandiose Karriere wäre.

Die Swiss Indoors Basel versprechen auch 2026 wieder hochklassiges Tennis mit einer Mischung aus etablierten Grossen und jungen Wilden. Die Fans dürfen sich auf packende Matches und emotionale Momente freuen, insbesondere wenn Stan Wawrinka ein letztes Mal auf dem Basler Centre Court steht. Das Turnier hat mit den Verpflichtungen ein starkes Signal gesetzt und wird sicherlich für Spannung bis zum Finaltag sorgen. Vom 18. bis 27. Oktober wird die St. Jakobshalle zur Hochburg des Tennissports





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