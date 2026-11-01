Swiss Indoors 2026: Rekord-Zuschauer und teuerstes Turnier in Basel

Roger Brennwald bilanziert die Swiss Indoors 2026 als teuerstes Turnier mit 67.600 Besuchern. Trotz Ausfall großer Stars wie Djokovic bleibt die Bilanz positiv und rekordverdächtig.

Das Tennis -Turnier Swiss Indoors in Basel endet mit einer historischen Bilanz. Turnierdirektor Roger Brennwald zieht nach neun Spieltagen eine durchweg positive Schlussbilanz der Veranstaltung. Obwohl Stars wie Novak Djokovic und Ben Shelton früh ausschieden, wurde die Austragung zum finanziellen und publikumsstarken Highlight.

Neue Besucherrekorde in der Post-Federer-Ära

Brennwald betont ausdrücklich, dass es sich um ein Jahr der Rekorde handelte. Insgesamt besuchten 67.600 Menschen die Spiele während der neun Turniertage. Diese Zahl stellt einen neuen Rekord in der Zeit nach der Ära von Roger Federer dar. Die hohe Zuschauerzahl unterstreicht die anhaltende Popularität des Events in der Schweiz.

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Die Organisation des größten jährlich stattfindenden Schweizer Sportevents war dabei äußerst aufwendig. Brennwald hob hervor, dass die logistischen Anforderungen enorm waren. Trotz der frühen Ausfälle renommierter Spieler blieb die Stimmung unter den Fans stark.

Höchste Kosten und politisches Sponsoring

Finanziell war die Austragung die teuerste in der Geschichte des Turniers. Das Budget belief sich auf 19 Millionen Franken. Brennwald betonte, dass so viel Geld noch nie ausgegeben wurde. Diese Summe spiegelt den hohen Aufwand für die Durchführung wider.

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Der Kanton Basel-Stadt unterstützt das Event mit einer halben Million Franken jährlich zuzüglich Mehrwertsteuer. Im Gegenzug darf der Schriftzug Basel am Centre Court prangen. Brennwald wertet diesen Auftritt jedoch nicht als klassisches Sponsoring. Er schätzt den Wert der Aufschrift auf 20 Millionen Franken.

Er zeigte sich durch die staatliche Unterstützung nicht euphorisch. Stattdessen fokussierte er sich auf den geschäftlichen Nutzen. Die finanzielle Belastung durch das hohe Budget wurde als notwendig für die Qualität des Events angesehen.

Kritik am Finale und Witz über Djokovic

Trotz der positiven Zahlen bedauert Brennwald den frühen Ausfall großer Namen. Novak Djokovic und Ben Shelton gehörten zu den Enttäuschungen. Auf der Pressekonferenz scherzte der Achtzigjährige, dass er künftig in die Verträge aufnehmen werde, dass diese Spieler mindestens in den Halbfinaleinzug müssen.

Er erwähnte auch Bürgermeister Jérôme Kym im Zusammenhang mit Wildcards. Ob Shelton im kommenden Jahr erneut eine Wildcard erhält, sei fraglich. Dies verdeutlicht den informellen Umgang mit den Regeln bei solchen Ausrutschern.

Auch das Endspiel zwischen Valentin Vacherot und Jiri Lehecka fand nicht ganz seinem Geschmack. Von einem Traumfinale konnte nach seiner Einschätzung nicht die Rede sein. Der fehlende Starfaktor bei den Finalisten minderte etwas die Attraktivität des abschließenden Auftritts.

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Spannung durch Tiebreaks und Vergleiche

Ansonsten fehlte es nicht an sportlicher Spannung. Es gab so viele Tiebreaks, dass selbst der Turnierdirektor ermüdete. Die spektakulären Ballwechsel waren ein positiver Aspekt der Serie. Die Zuschauer bekamen ein tolles Erlebnis geboten, auch abseits der reinen Tennismomente.

Brennwald wies darauf hin, dass im zeitgleich stattfindenden ATP-500-Turnier in Wien Carlos Alcaraz im Finale stand. Alcaraz ist ein echter Superstar, mit dem der Swiss-Indoors-Präsident eigentlich ein Gentlemen's Agreement hatte. Dies führte zu einem ungünstigen Finale in Basel im Vergleich zu Wien.

Er betonte jedoch, dass man sich vor der Konkurrenz in Wien nicht verstecken müsse. Der Stolz auf das eigene Publikumserlebnis blieb ungebrochen. Positive Aspekte wie die Rekorde und die gute Stimmung wogen für ihn schwerer als der Turnierbaum. Die Mischung aus Spannung und Unterhaltung prägte die Veranstaltung.

Die Bilanz bleibt trotz der fehlenden Top-Stars im Finale positiv. Die Kombination aus historischer Zuschauermenge und hohem Budget zeigt die Bedeutung des Events. Die Organisation hat ihre Arbeit unter extremen Bedingungen erfolgreich abgeschlossen. Die Zukunft wird zeigen, wie sich diese Strategie weiterentwickelt.