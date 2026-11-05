Swiss Ice Hockey kritisiert CAS-Urteil zur WM-Rückkehr Russlands

Marc Lüthi von Swiss Ice Hockey äußert sich kritisch zum CAS-Urteil, das Russland die Rückkehr zur Eishockey-Weltmeisterschaft ermöglicht. Der Verband wartet nun auf Klärung durch die IIHF.

Swiss Ice Hockey hat sich nach dem Urteil des Internationalen Sportgerichtshofs (CAS) zu den zukünftigen Teilnahmebedingungen Russland s bei internationalen Turnieren geäußert. Der Verband unterstreicht in einer offiziellen Mitteilung, dass er die politische und gesellschaftliche Sensibilität der Thematik in vollem Umfang anerkennt. Präsident Marc Lüthi betont, dass man die aktuellen Entwicklungen genau beobachtet und auch die Positionierungen anderer nationaler Verbände zur Kenntnis genommen hat.

Kritische Haltung des Verbandspräsidenten

Marc Lüthi nimmt eine differenzierte Position ein, die den rechtlichen Rahmen von ethischen Bedenken trennt. Er weist darauf hin, dass das CAS die höchste Instanz der internationalen Sportgerichtsbarkeit ist und die IIHF als oberster internationaler Verband agiert. Dennoch sieht Lüthi das Urteil persönlich kritisch, da es den Konflikt zwischen sportlicher Neutralität und politischen Realitäten aufzeigt. Er verurteilt den Angriffskrieg klar, akzeptiert ihn jedoch nicht als Teil der sportlichen Disziplin.

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Lüthi stellt heraus, dass sich der Verband derzeit nicht auf der politischen, sondern ausschließlich auf der sportlichen Ebene befindet. Es liege nun in der Verantwortung der IIHF, die weiteren Schritte und die Umsetzung des Urteils zu entscheiden. Dieser Ansatz spiegelt die komplexe Lage wider, in der sich der Schweizer Verband befindet, da er einerseits den Entscheidungen internationaler Instanzen folgt, andererseits aber die moralischen Implikationen nicht ignorieren kann.

Offene Fragen zur Teilnahme-Bedingungen

Eine der zentralen offenen Fragen betrifft die genauen Voraussetzungen für die Rückkehr russischer Nationalteams. Es muss noch geklärt werden, ob und unter welchen Bedingungen Russland wieder an internationalen Wettbewerben teilnehmen darf oder ob weiterhin Gründe für einen Ausschluss bestehen. Swiss Ice Hockey wird die Situation sorgfältig analysieren, sobald Klarheit von Seiten der IIHF besteht. Der Verband betont, dass ein derart schwerwiegender Entscheid nicht im Alleingang getroffen werden kann.

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Stattdessen plant der Verband den Austausch mit zuständigen politischen Stellen sowie weiteren relevanten Akteuren. Dieser Schritt soll gewährleisten, dass alle Perspektiven und Interessen angemessen berücksichtigt werden. Marc Lüthi warnt davor, vorzugreifen, da dies der falsche Weg wäre. Entscheidend sei es, die Situation nüchtern, sachlich und ohne vorschnelle oder emotionale Schlussfolgerungen zu beurteilen. Diese methodische Herangehensweise soll die Legitimität des Schweizer Verbandes wahren.

Historischer Kontext und Zukunftsaussichten

Der aktuelle Diskurs ist vor dem Hintergrund historischer Spiele zu betrachten. Zur Olympiade 2022 spielte die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft noch gegen Russland. Dies unterstreicht die langjährige Verbundenheit im internationalen Sport, die nun vor großen Herausforderungen steht. Swiss Ice Hockey wird die verschiedenen Perspektiven berücksichtigen und erwartet detaillierte Anweisungen von der IIHF, um eine fundierte Entscheidung vorzubereiten. Der Verband bleibt an den Entwicklungen aufmerksam, um im richtigen Moment die richtigen Schritte einzuleiten.