Swiss Households are Faced with Higher Fuel Prices Elevated Fuel Prices Impact Most Residences Higher Fuel Prices Affect Household Comfort, Force Many to Reduce Car Dependence

Amid the rising fuel prices, Swiss households have witnessed changes in how they commute and tend to reduce their reliance on private cars. Households, particularly those with lower incomes, perceive the increased fuel prices as a significant financial burden. Nearly two-thirds of the Swiss population face at least moderate financial strain, with 40% of those with low incomes facing extreme financial strain due to the increased fuel prices. The study, conducted by Marketagent Switzerland, reveals that due to rising fuel prices, the Swiss population has altered their mobility patterns, choosing public transportation more frequently, walking, or biking instead of driving. Many people also choose to avoid unnecessary car journeys in an effort to mitigate the financial burden.

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Laut einer Studie fahren immer mehr Menschen seltener Auto und weichen auf ÖV, Velo oder Fusswege aus. Der Iran-Krieg macht sich laut einer Studie zunehmend im Schweizer Alltag bemerkbar. Die gestiegenen Treibstoffpreise belasten viele Haushalte und veranlassen zahlreiche Schweizerinnen und Schweizer dazu, ihr Mobilitätsverhalten anzupassen. Viele erwägen demnach, künftig häufiger auf das Auto zu verzichten und stattdessen den öffentlichen Verkehr (ÖV) zu nutzen oder zu Fuss zu gehen.

Für beinahe zwei Drittel der Schweizer Bevölkerung stellen die höheren Spritpreise laut einer am Dienstag veröffentlichten Studie des Meinungsforschungsinstituts Marketagent Schweiz zumindest eine mittelstarke finanzielle Mehrbelastung dar. Bei Personen mit niedrigem Einkommen sprechen gar vier von zehn von einer eher grossen oder grossen Belastung. Die höheren Preise an der Zapfsäule dürften zudem das Mobilitätsverhalten verändern. Laut Umfrage nutzen 40 Prozent der Befragten ihr Auto, Motorrad oder Moped bereits heute etwas seltener als zuvor.

Jede neunte Person hat die Nutzung sogar deutlich reduziert. Wer sein Verhalten angepasst hat, steigt vor allem häufiger auf den ÖV um (42 Prozent) oder legt Strecken öfter zu Fuss zurück (35 Prozent). Auch Velo und Roller profitieren laut der Studie von den höheren Treibstoffkosten: Knapp ein Viertel der Befragten nutzt diese Verkehrsmittel häufiger.

Zudem vermeidet mehr als ein Viertel bewusst weniger wichtige Autofahrten. Mit einer raschen Entspannung rechnen viele der Befragten vorerst nicht. Zwei von fünf Personen gehen ervan aus, dass die Spritpreise mindestens in den kommenden sieben Monaten hoch bleiben. 8 Prozent erwarten sogar dauerhaft hohe Treibstoffpreise. Für die Studie befragte Marketagent Schweiz zwischen dem 30.

April und 11. Mai insgesamt 1000 Personen im Alter von 14 bis 75 Jahren online.





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