Swiss: Höhere Preise und Ausfälle wegen Treibstoffkrise

Die Swiss kündigt teurere Tickets an, da die Treibstoffsicherung sinkt. CEO Fehlinger nennt drei Hindernisse für Wachstum und drohende Streiks.

Passagiere der Fluggesellschaft Swiss müssen mit deutlichen Preiserhöhungen bei ihren Buchungen rechnen, wobei im schlimmsten Szenario sogar Flugausfälle nicht ausgeschlossen sind. Diese schwierige Lage resultiert primär aus der strategischen Absenkung der Treibstoffpreissicherung, die bis zum Ende des laufenden Jahres von achtzig Prozent auf fünfzig Prozent zu Beginn des nächsten Jahres reduziert wird. Der aktuelle CEO der Gesellschaft, Fehlinger, der das Unternehmen seit zweiundzweiundzwanzig führt, betonte in einem Interview die komplexen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die den Markt beeinflussen.

Treibstoffsicherung sinkt und Preise steigen

Fehlinger räumte ein, dass die Swiss zwar von der stabilen Wirtschaftslage und der starken Nachfrage im Schweizer Heimmarkt profitiere. Dennoch sei man finanziell im europäischen Vergleich weniger erfolgreich als viele Wettbewerber. Der Chef der Airline machte deutlich, dass man zwar gerne expandieren wolle, jedoch aktuell drei massive Hindernisse im Weg stehen, die dieses Wachstum massiv behindern. Das schwerwiegendste Problem ist hierbei die kurzfristig enorm angestiegene Ölmarkt-Konjunktur, die die Bilanz direkt belastet.

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Da Kerosin den größten einzelnen Kostenposten für das Unternehmen darstellt, spürt man diese Teuerung besonders hart. Die Swiss hatte den Kerosinkurs zwar zu einem früheren Zeitpunkt fixiert und somit vor längerer Zeit einen Preis mit Verkäufern vereinbart, der deutlich unter dem heutigen Marktniveau lag. Laut Aussagen von Fehlinger sind bis zum Jahresende noch achtzig Prozent der benötigten Menge abgesichert. Für den Start des kommenden Jahres bleibt jedoch nur noch eine Absicherung von fünfzig Prozent übrig, was die Finanzplanung erschwert.

Dies bedeutet für die Betriebsleitung, dass die gestiegenen Kerosinkosten zwingend über höhere Ticketpreise auf die Kunden übertragen werden müssen. Wie stark die Ticketpreise konkret ansteigen werden, kann der CEO nicht detailliert vorhersagen. Diese Entwicklung hängt maßgeblich davon ab, wie viele Sitzplätze die Swiss anbieten kann und wie groß die tatsächliche Nachfrage der Reisenden ist. Im Extremfall könnte die Lage dazu führen, dass Flüge komplett ausfallen, um Kosten zu sparen.

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Lufträume geschlossen und Lieferketten gestört

Trotz der harten Kostenlast beobachte man aktuell, dass die Kunden bereit seien, einen Teil der Mehrkosten zu übernehmen, so der Airline-Chef. Diese Reaktion ist nachvollziehbar, da höhere Betriebskosten gedeckt werden müssen. Neben der Teuerung stellt jedoch ein weiteres globales Problem eine massive Hürde dar. Viele internationale Lufträume sind aufgrund der anhaltenden geopolitischen Krisen geschlossen, was Routen planmäßig unmöglich macht oder deutlich verlängert.

Ein drittes großes Hindernis sind die langfristigen Folgen der Coronapandemie, die die Logistikbranche weiterhin belasten. Die Lieferketten seien noch immer nicht vollständig wiederhergestellt, was insbesondere bei der Beschaffung von Triebwerken zu Engpässen führt. Dadurch seien Flugzeuge gezwungen, länger am Boden zu verbleiben, als es der Gesellschaft lieb sei. Dies beeinträchtigt die Effizienz der Flotte erheblich. Zudem bestehe das Problem, dass zwar genügend Piloten eingestellt seien, diese aber nicht immer auf den benötigten Flugzeugtypen eingesetzt werden könnten.

Gefahr eines Streiks aufgrund des Vertrags

Ein weiterer kritischer Knackpunkt ist der auslaufende Gesamtarbeitsvertrag zwischen der Swiss und den Piloten, der am Ende dieses Jahres ausläuft. Gemäß vorliegenden Berichten gibt es noch keine Einigung über die neuen Konditionen, was in die Richtung eines Streiks deuten könnte. Fehlinger betonte im SonntagsBlick jedoch, dass ein Streik für niemanden gut wäre. Er wäre schlecht für die Gäste, für die Pilotinnen und Piloten sowie für die vielen anderen Mitarbeitenden des Unternehmens.

Daher sei das erklärte Ziel, eine faire Lösung am Verhandlungstisch zu finden. Man sei einen wichtigen Schritt auf die Seite der Piloten zugegangen, indem man sich nicht gegen eine externe Moderation oder Mediation stelle. Diese Bereitschaft zur Einigung zeigt den Willen, Konflikte konstruktiv zu lösen, ohne die operative Sicherheit des Unternehmens durch Arbeitskämpfe zu gefährden. Die weitere Entwicklung hängt nun von den Verhandlungsergebnissen und der Marktentwicklung ab.