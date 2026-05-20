The Swiss Hockey National Team, led by Coach Jan Cadieux, has been in great form after winning their decisive matches against the USA, Latvia, and Germany at the 2023 Home World Championship. They are expected to continue their success against Austria, Great Britain, and Hungary, with Austria being considered their closest challenger. However, the team aims to seal their quarter-final qualification on Wednesday.

Nach der Gala gegen Deutschland und einem Ruhetag trifft die Schweizer Hockey-Nati an der Heim-WM am Mittwoch auf Österreich. Reto Suri blickt im Gespräch mit blue Sport auf den vierten Schweizer Auftritt voraus.

Der Auftakt in die Heim-WM ist dem Schweizer Eishockey-Nati optimal geglückt. 3:1 gegen die USA, 4:2 gegen Lettland und am Montag der 6:1-Kantersieg gegen Rivalen Deutschland – nach drei Siegen aus drei Partien kann das Team von Jan Cadieux schon am Mittwoch gegen Österreich einen grossen Schritt in Richtung Viertelfinal-Qualifikation machen. Ein Aus nach der Gruppenphase scheint derzeit ohnehin weit weg, gilt die Schweiz in ihren nächsten Partien gegen Österreich, Grossbritannien und Ungarn als haushoher Favorit.

Wird Trainer Cadieux gar noch einige Dinge ausprobieren? Nein. Testen ist keine gute Option in so einem Turnier, man muss seine eigenen Prinzipien und Absichten festigen und an die Details weiterfeilen.

Zudem wird die Partie gegen das noch ungeschlagene Österreich am Mittwoch kein Selbstläufer sein. Man muss die Österreicher sicher respektieren, sie hatten einen guten Start ins Turnier. Man muss immer Respekt haben vor dem Gegner und sich solid auf die Partie vorbereiten.unnyxtisedzi,xehg >| Die Nati wird auch Österreich nicht in den ersten 10 Minuten aus der Halle schiessen.

Nico Hischier spricht nach dem Kantersieg gegen Deutschland über die Leistungssteigerung im Mitteldrittel und die WM-Atmosphäre in der Swiss Life Arena in Zürich. USA haben bisher 42 Flugzeuge verloren. Krieg über Region hinaus: Teheran droht Trum





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