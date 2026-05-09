Swiss Grain Market Struggles with Foreign Competition and Full Lagers

The Swiss grain market is facing challenges due to foreign competition and full laggers. The industry is discussing stricter import regulations to address the situation. The market is divided into various segments, each with its own rules, prices, and dynamics. The IP-Suisse label focuses on pesticide-free farming, but it allows a significant use of artificial fertilizers. The strong harvest in 2025 has led to limited market demand, causing surpluses to be stored for future use. The import of half- and ready-made products, especially bread and pastry dough, has intensified the competition. The industry needs a common strategy to overcome these challenges.

Ausländisches Getreide ist oft günstiger als einheimisches. Braucht es mit Blick auf die vollen Lager strengere Import-Regeln? Die Branche diskutiert, wie mit der Situation umzugehen ist.warn sie vor einer «Verdrängung»: «Der IP-Suisse-Bauer im Seeland, der pestizidfreien Weizen produziert, konkurriert mit importiertem Bio-Getreide, das am Ende billiger ist.

»Schweizer Bauern konkurrieren daher mit günstigem Import-Getreide. - keystoneIhre Forderung ist brisant: Ein «Inländervorrang» für Schweizer Getreide. Sonst drohe, dass hochwertiger Schweizer Brotweizen plötzlich im Futtertrog landet. Der Schweizer Getreidemarkt ist kein einheitliches Feld, sondern ein Geflecht aus Teilmärkten: Bio, IP-Suisse, Suisse Garantie und ungelabelte Ware.

Jeder Markt mit eigenen Regeln, Preisen und Dynamiken. IP-Suisse, erkennbar am Marienkäfer im Logo, setzt auf pestizidfreien Anbau. Das Label erlaubt aber einen massvollen Einsatz von Kunstdünger. Bei IP-Suisse trifft eine gute Ernte auf einen begrenzten Markt.

Geschäftsführer Christophe Eggenschwiler spricht gegenüber Nau.ch von einer «insgesamt guten» Ernte 2025: überdurchschnittliche Erträge, solide Qualität.

«Aktuell gehen wir davon aus, dass für 2026 genügend IP-Suisse-Brotgetreide verfügbar sein wird. » Doch die Nachfrage hält nicht immer Schritt.

«Die Nachfrage ist grundsätzlich gut. Der Markt in der Schweiz ist aber begrenzt. » Importe – insbesondere vorgefertigte Teige für Brot und Gebäck aus dem Ausland nehmen zu – verschärften die Situation zusätzlichIn starken Erntejahren entstammen so Überschüsse, die eingelagert werden mussten, damit schlechte Erntejahre ausgeglichen werden konnten. Gleichzeitig bleibt der Wettbewerb Realität: «Entsprechend gibt es auch Wettbewerb zwischen den verschiedenen Herkünften.

»Im Bio-Segment zeigt sich ein differenzierteres Bild. 2025 brachte eine Rekordernte, wie Bio-Suisse-Sprecher Lukas Inderfurth gegenüber Nau.ch erklärt: 2025 lagen die Inlandanteile bei Weizen bei 77 Prozent, bei Roggen bei 76 Prozent und bei Dinkel bei 54 Prozent. Trotzdem bleibe die Schweiz auf Ergänzungen angewiesen.

«Die Inland-Produktion von Bio-Getreide kann die Nachfrage nicht in jedem Jahr vollständig und kontinuierlich abdecken. » Schwankungen gehörten zum System. Gleichzeitig sorgt gerade die starke Ernte nach dem schwachen Vorjahr für Spannungen: Der Absatz entlang der Wertschöpfungskette konnte nicht im gleichen Tempo mithalten. Eine direkte Verdrängung sehe man hier nicht.

Auch weil verbindliche Inlandanteile sicherstellen, dass Schweizer Bio-Ware abgenommen wird.zeigt sich die Kehrseite des Rekordjahres. Alice Brunold vom Landwirtschafts-Konzern Fenaco beschreibt gegenüber Nau.ch eine gesicherte Versorgung, aber auch ein angespanntes Umfeld: Tiefe Weltmarktpreise, verhaltene Nachfrage. Die Folge: Volle Lager, insbesondere bei Brot- und Biogetreide. Gleichzeitig bleibt Futtergetreide knapp – ein strukturelles Ungleichgewicht im System.

Ein zusätzlicher und oft unterschätzter Druckfaktor kommt von aussen: Steigende Importe von Halb- und Fertigprodukten sowie Teiglingen. Grundsätzlich gilt: Konventionelle Produzenten werden insbesondere durch den steigenden Import von Teiglingen konkurrenziert. Der Import von Teiglingen in Bio-Qualität ist nicht erlaubt. Fenaco weist darauf hin: Die Importe reduzieren die Vermahlungsmengen in der Schweiz und verschärfen den Wettbewerb im Brotregal deutlich.

Labelprogramme bleiben wichtig, sagt Brunold.

«Gleichzeitig zeigt sich aktuell, dass Label allein keinen Absatz garantieren. » Die Mehrwerte müssten besser erklärt werden. Bei den Mühlen wird das Problem noch deutlicher. Lorenz Hirt vom Müllerverband DSM spricht gegenüber Nau.ch von gut gefüllten Lagern – und gleichzeitig von massivem Importdruck.

Die Folgen sind bereits sichtbar: Die Schweiz verliert Exportvolumen – etwa bei Dauerbackwaren, deren Ausfuhren zuletzt deutlich zurückgingen – während der Importanteil stark steigt. Von 40 auf über 60 Prozent in wenigen Jahren. Der Fall des geforderten «Inländervorrangs» zeigt: Im Schweizer Getreidemarkt stehen grundlegende Fragen im Raum. Einfache Antworten gibt es nicht – dafür viele verschiedene Interessen.

Hirts Fazit ist klar: Die Branche braucht eine gemeinsame Strategie.

«Der blosse Fokus auf den Preis und die Verteidigung desselben greift mittelfristig zu kurz.





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