Swiss Gewinne steigt trotz hohem Treibstoffpreis

Die Swiss verzeichnete im ersten Quartal ein Plus. Doch hohe Kerosinkosten belasten das Geschäft. Finanzchef Dennis Weber warnt vor weiteren Herausforderungen.

Die Swiss, eine Tochtergesellschaft der Lufthansa, konnte ihren Betriebsgewinn in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres steigern. Von Januar bis September kletterte das Ergebnis um 10,2 Millionen Franken auf insgesamt 421,4 Millionen Franken. Die Bekanntgabe dieser finanziellen Kennzahlen erfolgte am Dienstag, wobei die Airline die positiven Ergebnisse auf eine anhaltend hohe Nachfrage nach Flugreisen zurückführte.

Umsatzwachstum übertrifft Steigerungsziele

Der Gesamtabsatz der Fluggesellschaft stieg im Berichtszeitraum um 5,3 Prozent auf 4,38 Milliarden Franken an. Dieser deutliche Anstieg des Umsatzes verdeutlicht die robuste Nachfrage nach Reiseleistungen. Besonders das Frachtgeschäft trug mit einer erfreulichen Entwicklung zu den Gesamtergebnissen bei. Diese zusätzlichen Einnahmen halfen dabei, die Mehraufwendungen für den Treibstoff nahezu vollständig auszugleichen, was die stabile finanzielle Lage im ersten Dreivierteljahr unterstreicht.

Also read Swiss Indoors Basel ziehen auch ohne Djokovic und Federer die Massen an

Dennis Weber warnt vor operativen Engpässen

Trotz des gestiegenen Betriebsgewinns blieb das operative Ergebnis der Swiss kaum unverändert. Dennis Weber, der Finanzchef der Fluggesellschaft, erklärte in seiner Stellungnahme, dass eingeleitete Spar- und Effizienzmaßnahmen ihre Wirkung entfalteten. Diese frühzeitigen Maßnahmen verhinderten einen Rückgang des Ergebnisses, reichen jedoch für eine nachhaltige Verbesserung der Profitabilität laut Weber nicht aus.

Advertisement

Wachsende Belastung durch steigende Energiekosten

Für das vierte Quartal rechnet die Swiss mit einer noch stärkeren finanziellen Belastung als im vorherigen Quartal. Die Preise für Kerosin bewegen sich aktuell wieder nahe an den Höchstständen, die zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Irankriegs verzeichnet wurden. Derzeit ist Kerosin doppelt so teuer wie zu Jahresbeginn, was die Margen der Airline weiter unter Druck setzt.

Strategische Kostenreduktion für die Zukunft

Die hohen Energiepreise dürften die Swiss auch im letzten Quartal des aktuellen Jahres und im kommenden Jahr belasten. Umso wichtiger sei es, die Kosten weiter zu senken und die Abläufe im gesamten Unternehmen zu verbessern. Die Swiss sieht in diesen Maßnahmen die Grundlage, um auch in Zukunft wirtschaftlich erfolgreich zu bleiben und sich gegen volatile Marktpreise abzusichern.