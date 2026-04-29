Swiss Futsal Premier League: Saisonabschluss mit Entscheidungen und Kantersiegen

Die Regular Season der Swiss Futsal Premier League ist beendet. Bulle Futsal erreicht die Endrunde, während Minerva einen deutlichen Sieg feiert. Die Relegation Group hat ihre Absteiger und Barrage-Teilnehmer ermittelt. Die Aufstiegsspiele in der Second League sind im vollen Gange.

Die Saison der Swiss Futsal Premier League ist zu Ende gegangen und hat einige spannende Entwicklungen sowie klare Ergebnisse hervorgebracht. Bulle Futsal hat sich in letzter Minute den letzten Platz in der Endrunde gesichert, während Minerva Futsal einen beeindruckenden Kantersieg gegen Benfica feierte.

Die letzten Spieltage der Champion und Relegation Group waren torreich, mit insgesamt 70 Treffern in sechs Partien, die für einige Überraschungen sorgten. Für Mobulu Futsal Uni Bern und Futsal Club Benfica endete die Saison mit deutlichen Niederlagen, was ihre Positionen in der Tabelle nicht mehr veränderte. In der Relegation Group waren die Absteiger bereits vor der letzten Runde feststehend: FC Wil Futsal und Futsal Maniacs.

Wil verabschiedete sich mit einem spektakulären 9:10 gegen Salines, während Futsal Maniacs ein deutliches 0:8 gegen Empire einstecken musste. Diese Ergebnisse bedeuten, dass Racing Club Lausanne trotz eines klaren 13:4-Erfolgs gegen FC Le Parc in die Barrage gegen den Dritten der Second League muss, um den Klassenerhalt zu sichern. Die Aufstiegsspiele in der Second League sind in vollem Gange, wobei aus vier verbleibenden Teams zwei Direktaufsteiger und ein Barrageteilnehmer ermittelt werden.

Die zweite Mannschaft von Futsal Minerva ist jedoch nicht aufstiegsberechtigt, was die Dynamik der Aufstiegsrennen beeinflusst. In den Hinspielen konnten Futsal Minerva 2 mit einem knappen 3:2-Sieg gegen die Golden Lions und Esperanza ZH mit einem 5:4-Erfolg gegen Peseux Comète wichtige Vorteile erarbeiten. Diese Spiele deuten auf einen spannenden Kampf um die Aufstiegsplätze hin. Die Ergebnisse der Hinspiele zeigen, dass die Teams eng beieinander liegen und die Rückspiele entscheidend sein werden.

Die Barrage-Spiele werden voraussichtlich ebenfalls hart umkämpft sein, da Racing Club Lausanne alles daran setzen wird, den Klassenerhalt zu schaffen. Die Second League zeigt eine hohe Wettbewerbsfähigkeit und eine große Anzahl talentierter Spieler, die sich für höhere Ligen empfehlen wollen. Die Spiele sind geprägt von taktischer Finesse und körperlicher Ausdauer, was die Faszination dieser Liga ausmacht.

Das Spiel zwischen Futsal Club Benfica und Futsal Minerva endete mit einem klaren 0:11-Sieg für Minerva, was die Dominanz dieses Teams in der Liga unterstreicht. Die weiteren Ergebnisse der Relegation Group zeigen, dass FC Le Parc gegen Racing Club Lausanne mit 4:13 unterlag und FC Esperanza ZH Futsal gegen FC Peseux Comète mit 5:4 die Oberhand behielt. Die Playoffs der Swiss Futsal Second League haben bereits begonnen, wobei die Halbfinalspiele im best-of-three-Format ausgetragen werden. Am 3.

Mai 2026 um 14:30 Uhr trifft Futsal Golden Lions auf Futsal Minerva 2, und am 23. Mai 2026 um 14:00 Uhr spielt Uni Futsal Team Bulle I gegen AS Charmilles. Diese Spiele versprechen spannende Futsal-Action und werden die Weichen für die Finalspiele stellen. Die Swiss Futsal Premier League hat eine erfolgreiche Saison abgeschlossen, die viele Highlights und unvergessliche Momente bot.

Die Fans können sich bereits auf die nächste Saison freuen, die voraussichtlich noch spannender und wettbewerbsfähiger sein wird. Die Entwicklung des Futsals in der Schweiz ist vielversprechend, und die Liga wird weiterhin an Attraktivität gewinnen





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