Die Fluggesellschaft Swiss erwartet nach dem vierstündigen FAA-Startverbot in den USA nur begrenzte Verspätungen. Ein Flug von Miami nach Zürich wurde gestrichen, die Passagiere umgebucht. Die Lage erholt sich rasch.

Die Fluggesellschaft Swiss rechnet für den Samstag mit der Fluggesellschaft Swiss für Samstag mit der ein oder anderen Verspätung im Anschluss an das vierstündige Startverbot an Flughäfen in den USA. Die Situation werde sich aber fortlaufend erholen, sagte ein Swiss-Sprecher. Aufgrund des von der US-Luftfahrtaufsichtsbehörde (FAA) verhängten Stopps musste ein Swiss-Flug gestrichen werden. Die Passagiere von Miami nach Zürich seien auf nächste Flüge umgebucht worden, sagte der Sprecher am Samstagmorgen auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Details zum FAA-Verbot und Flugumstellung

Die Federal Aviation Administration (FAA) hatte am Freitagabend (Schweizer Zeit) ein landesweites Verbot für Starts an Flughäfen verhängt. Rund vier Stunden später waren die Starts wieder erlaubt. Tausende Flüge waren zuvor abgesagt worden. US-Heimatschutzminister Markwayne Mullin sprach von einer Vorsichtsmassnahme nach Kommunikationsproblemen im Flugkontrollsystem.

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Die Fluggesellschaft musste demnach keine Flüge umleiten. Landungen seien möglich gewesen. Die Situation werde sich aber fortlaufend erholen, sagte ein Swiss-Spreicher. Die Passagiere von Miami nach Zürich seien auf nächste Flüge umgebucht worden, sagte der Sprecher am Samstagmorgen auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Ursachen und offizielle Einordnung des Vorfalls

Der Auslöser für die massive Störung war ein technisches Versagen im Kommunikationssystem der Flugkontrolle. Die Federal Aviation Administration (FAA) reagierte darauf mit einem vorübergehenden Grounding-Verbot, das jedoch nur kurze Zeit andauerte. US-Heimatschutzminister Markwayne Mullin charakterisierte den Eingriff als rein vorsorgliche Massnahme, um Sicherheit zu gewährleisten. Er betonte, dass keine konkreten Gefährdungen vorlagen, sondern lediglich Kommunikationsstörungen im Kontrollsystem die Ursache waren.

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Durch das Verbot wurden Tausende Flüge in den USA abgesagt. Die Fluggesellschaft Swiss stand vor der Aufgabe, ihre Operationen schnellstmöglich wieder auf Normalbetrieb umzustellen. Ein spezifischer Fall betraf einen Flug von Miami nach Zürich, der gestrichen werden musste. Die betroffenen Passagiere wurden auf folgende Flüge umgebucht, um die Weiterreise zu ermöglichen.

Reaktion der Fluggesellschaft und Ausblick

Die Fluggesellschaft Swiss bestätigte, dass sie keine Flüge umleiten musste. Landungen an US-Flughäfen waren während des Verbots weiterhin erlaubt. Dies erleichterte die Wiederaufnahme des Betriebs erheblich. Ein Swiss-Spreicher betonte die fortlaufende Erholung der Situation. Die Fluggesellschaft erwartet für den Samstag nur einzelne Verspätungen, nicht jedoch massive Ausfälle.

Die Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete am Samstagmorgen von den aktuellen Entwicklungen. Der Sprecher der Fluggesellschaft gab Auskunft über den Status des gestrichenen Flugs. Die Passagiere von Miami nach Zürich wurden umgebucht. Die Fluggesellschaft Swiss bleibt dabei, ihre Dienste so schnell wie möglich wieder vollständig anzubieten.