Starker Wind und zwei gescheiterte Landeversuche in Zürich führten zur Ausweichlandung eines Swiss-Airbus A320 in Stuttgart. Die Passagiere kamen pünktlich an.

Ein Flugzeug der Schweizer Fluggesellschaft Swiss musste nach zwei misslungenen Landeversuchen am Abend in Zürich auf den Flughafen Stuttgart ausweichen. Der Airbus A320 -271N mit dem Startort Nizza konnte die Landebahn 28 des Kloten-Airports zunächst nicht sicher anfliegen, was zu einer Verspätung von etwa zwei Stunden führte. Die Maschine landete schließlich um 20.20 Uhr in Baden-Württemberg, nachdem der Wind in Zürich zu stark war.

Windscherungen verhindern Landung in Zürich

Die Cockpitcrew der Swiss-Maschine scheiterte am ersten Anflugversuch um 20.20 Uhr. Nach einem erfolgreichen Durchstarten folgte der zweite Anflug um 20.36 Uhr. Dieser zweite Versuch endete ebenfalls mit einem Durchstarten, da die Windbedingungen weiterhin eine sichere Landung verhinderten. Der Meteorologische Dienst Meteoschweiz registrierte am Abend Winde mit einer Geschwindigkeit von 73 km/h. Diese Böen schlugen auf die Landebahn 28 von leicht links vorne ein, was die Landetechnik der Piloten erschwerte.

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Windrichtung und Windgeschwindigkeit im Detail

Für Flugprofis war die Situation komplex, da der Westwind aus 250 Grad kam. Eine exakt aus Westen kommende Strömung würde auf 270 Grad zeigen. Im Verhältnis zur Ausrichtung der Landebahn war der Wind um 30 Grad nach Süden versetzt. Diese seitliche Komponente der Windströmung erhöhte die Anforderung an die Landemanöver signifikant. Die Piloten der Swiss entschieden sich nach dem zweiten Durchstart für eine Ausweichlandung, um die Sicherheit der 100+ Passagiere und der Crew nicht zu gefährden.

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Einschnitte im Flugplan und Verspätungen

Die Wetterlage beeinträchtigte den Abendverkehr auf dem Flughafen Zürich erheblich. Bereits eine Maschine von Swiss aus Rom landete um 16.49 Uhr nicht im ersten Anlauf. Drei Minuten später scheiterte eine Privatmaschine von Vistajet aus Sion am 17.12 Uhr am ersten Versuch. Auch der Swiss-Flug aus Barcelona, der um 17.12 Uhr eintraf, konnte nicht sofort landen. Ein Eurowings-Flug aus Düsseldorf erreichte um 20.17 Uhr ebenfalls keinen sicheren Bodenkontakt beim ersten Mal.

Neuer Flugplan und Ankunft in Zürich

Für den in Stuttgart gelandeten Swiss-Airbus wurde der neue Startzeitpunkt auf 22.06 Uhr festgelegt. Die Fluggäste sollten damit um 22.30 Uhr in Zürich eintreffen. Der ursprünglich geplante Landezeitpunkt lag bei 20.25 Uhr. Durch die Verschiebung konnte eine Übernachtung in Stuttgart vermieden werden. Die Passagiere kehrten also noch in derselben Nacht nach Zürich zurück, blieben dabei aber über zwei Stunden hinter dem Zeitplan zurück.