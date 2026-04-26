Swiss-Flug nach Indien: Notfall-Evakuierung nach technischem Zwischenfall

Ein Airbus A330 der Swiss musste nach einem technischen Vorfall in Indien notevakuiert werden. 228 Passagiere und vier Kleinkinder waren an Bord. Die Fluggesellschaft hat eine Taskforce entsandt, um die Ursache zu ermitteln.

Die Swiss hat einen Zwischenfall bei einem Flug nach Indien bestätigt, bei dem eine Evakuierung der Passagiere notwendig wurde. Die Piloten eines Airbus A330 hatten den Start abgebrochen und die Maschine vorsorglich evakuiert, nachdem es zu einem technischen Vorfall gekommen war.

Wie die Fluggesellschaft mitteilte, befanden sich zum Zeitpunkt des Vorfalls 228 Passagiere sowie vier Kleinkinder an Bord. Zunächst wurde gemeldet, dass sechs Personen medizinische Hilfe benötigten, später präzisierte Swiss, dass es sich bei zwei der Betroffenen um unverletzte Begleitpersonen handelte. Eine Flugbegleiterin erlitt eine Verstauchung des Fußgelenks, während die restlichen Crewmitglieder unverletzt blieben. Die Fluggesellschaft betonte, dass die Sicherheit ihrer Gäste und Mitarbeiter stets höchste Priorität habe.

Die Evakuierung erfolgte hauptsächlich über Notrutschen, während für Personen, die diese nicht nutzen konnten, eine Ausstiegstreppe organisiert wurde. Augenzeugen berichteten von panischen Szenen während der Evakuierung sowie von einem lauten Knall in der Nähe des Triebwerks. Ein Schweizer Passagier schilderte gegenüber dem SRF, dass nach einem lauten Geräusch das Flugzeug abrupt zum Stehen kam und Rauch aufstieg. Die Notfallevakuierung sei zwar reibungslos verlaufen, doch die Passagiere seien anschließend sieben Stunden lang ohne Betreuung gelassen worden.

Swiss sprach von einer belastenden Situation für alle Beteiligten und versicherte, dass die Reisenden betreut würden. Die Fluggesellschaft setze alles daran, Umbuchungen oder Unterkünfte zu organisieren und arbeite eng mit den örtlichen Behörden zusammen.

Zudem wurde eine Taskforce entsandt, um die Ursache des Vorfalls zu ermitteln. Technische Experten fliegen nach Delhi, um das Flugzeug zu überprüfen und die genauen Umstände des Zwischenfalls zu klären. Die Swiss betonte, dass sie eine detaillierte Untersuchung durchführen werde, um die Sicherheit zukünftiger Flüge zu gewährleisten





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