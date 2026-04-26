Swiss-Flug nach Delhi: Start abgebrochen, Passagiere evakuiert

Ein Swiss-Flug von Zürich nach Delhi musste kurz vor dem Start abgebrochen werden. Die 228 Passagiere und die Crew wurden vorsorglich evakuiert. Eine Flugbegleiterin erlitt ein gestauchtes Fussgelenk. Die Ursache für den Vorfall wird untersucht.

Ein Swiss - Flug von Zürich nach Delhi wurde kurz vor dem Start am Flug hafen Zürich vorsorglich abgebrochen und das Flug zeug vollständig evakuiert. Der Vorfall ereignete sich am heutigen Tag und führte zu einer außergewöhnlichen Situation für die 228 Passagiere, darunter vier Kleinkinder, sowie die gesamte Crew.

Erste Berichte, die von der Zeitung Blick aufgegriffen wurden, deuteten auf medizinische Untersuchungen von sechs Passagieren hin. Diese Information wurde später von Swiss präzisiert: Zwei der betroffenen Personen waren unverletzte Begleitpersonen, während eine Flugbegleiterin sich ein gestauchtes Fussgelenk zugezogen hatte. Die übrigen Crewmitglieder blieben unverletzt. Detailliertere Informationen zu den Verletzungen der betroffenen Personen konnten von einem Swiss-Sprecher zunächst nicht gegeben werden, jedoch wurde betont, dass die Sicherheit von Passagieren und Crew stets oberste Priorität genießt.

Die Evakuierung des Airbus A330 erfolgte größtenteils über die Notrutschen des Flugzeugs. Für Passagiere, denen die Nutzung der Notrutschen aufgrund körperlicher Einschränkungen oder anderer Gründe nicht möglich war, wurde eine separate Treppe bereitgestellt. Augenzeugen berichteten von Momenten der Panik während der Evakuierung, begleitet von einem lauten Knall, dessen Ursache noch unklar ist. Swiss beschreibt die Situation als belastend für alle Beteiligten und versichert, dass die Reisenden umfassend betreut werden.

Teams vor Ort sind mit Hochdruck damit beschäftigt, alternative Reisemöglichkeiten, wie Umbuchungen auf andere Flüge, oder die Bereitstellung von Hotelunterkünften zu organisieren. Die Fluggesellschaft arbeitet eng mit den zuständigen Behörden am Flughafen Zürich zusammen, um die Situation zu bewältigen und die Passagiere bestmöglich zu unterstützen. Eine speziell zusammengestellte Taskforce von Swiss hat ihre Arbeit aufgenommen und wird sich um die Koordination der Maßnahmen kümmern.

Ein Team aus technischen Spezialisten der Swiss wird in Kürze nach Delhi reisen, um das betroffene Flugzeug einer gründlichen Untersuchung zu unterziehen. Ziel dieser Untersuchung ist es, die genauen Ursachen für den Vorfall zu ermitteln und sicherzustellen, dass das Flugzeug vor einer erneuten Inbetriebnahme vollständig in Ordnung ist. Swiss betont, dass eine umfassende Analyse der Ereignisse durchgeführt wird, um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu vermeiden. Die Fluggesellschaft hat sich verpflichtet, transparent über die Ergebnisse der Untersuchung zu informieren.

Die Reisenden werden über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden gehalten und erhalten Unterstützung bei der Planung ihrer Reise. Swiss bedauert die entstandenen Unannehmlichkeiten und bedankt sich bei den Passagieren für ihr Verständnis und ihre Kooperation während der Evakuierung. Die genauen Umstände, die zum Abbruch des Starts und der Evakuierung führten, sind derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen.

Es ist wichtig zu betonen, dass die Sicherheit aller Beteiligten jederzeit gewährleistet war und die Entscheidung zum Abbruch des Starts und zur Evakuierung im Einklang mit den höchsten Sicherheitsstandards getroffen wurde





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