Ein Swiss-Flug von Delhi nach Zürich musste kurz vor dem Start evakuiert werden. Vier Passagiere wurden verletzt, drei konnten bereits wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden. Die Ursache war ein Triebwerksausfall.

Ein Swiss -Flug musste am Sonntag in Delhi kurz vor dem Start evakuiert werden, wobei vier Passagiere verletzt wurden. Drei der Verletzte n konnten das Spital bereits wieder verlassen, während ein Passagier weiterhin ärztlich behandelt wird.

Die gesamte Besatzung, die in Zürich stationiert ist, ist am Montagmorgen in Zürich eingetroffen. Oliver Buchhofer, Chief Operations Officer von Swiss, betonte, dass eine gewisse Hektik und Direktheit bei einer Evakuierung unvermeidlich seien, was für Passagiere ungewohnt wirken könne, da sie die Crew normalerweise in einer anderen, ruhigeren Art und Weise erleben. Die Evakuierung selbst verlief offenbar nicht ohne Schwierigkeiten. Es wurde festgestellt, dass ein erheblicher Informationsbedarf bestand, insbesondere bezüglich des Handgepäcks.

Die Airline unterstrich die Notwendigkeit, persönliche Gegenstände im Falle einer schnellen und sicheren Evakuierung zurückzulassen. Swiss-Mitarbeiter sind weiterhin vor Ort im Krankenhaus, um die verletzten Passagiere zu unterstützen, so lange wie es die Situation erfordert. Zusätzlich zu den Passagieren zog sich eine Flugbegleiterin ein gestauchtes Fussgelenk zu. Der Flug LX147, betrieben mit dem Flugzeug HB-JHK, erlitt einen Triebwerksausfall (Triebwerk Nr. 1) während des Anrolls zum Start in Richtung Zürich.

An Bord befanden sich 228 Passagiere, darunter vier Kleinkinder, sowie 13 Crewmitglieder. Ein Sprecher von Swiss konnte zunächst keine detaillierten Angaben zu den Verletzungen der Passagiere machen. Die Mehrheit der Passagiere verließ das Flugzeug über Notrutschen, während für einige Personen, denen dies nicht möglich war, eine Treppe bereitgestellt wurde. Swiss beschrieb die Situation als belastend für alle Beteiligten und betonte, dass die Reisenden umfassend betreut werden.

Die Teams vor Ort arbeiten intensiv daran, Umbuchungsmöglichkeiten zu finden oder Unterkünfte in Hotels zu organisieren. Die Airline kooperiert eng mit den lokalen Behörden, um die Situation zu bewältigen. Die Ereignisse in Delhi haben auch eine Diskussion über die Effizienz von Evakuierungsverfahren und die Priorisierung von Profitabilität gegenüber Sicherheit ausgelöst. Kritiker weisen darauf hin, dass die Bestuhlung in Flugzeugen oft so dicht gepackt ist, dass eine geordnete Evakuierung im Notfall erschwert wird.

Die langen Boarding-Zeiten werden als Indikator dafür gesehen, dass die Fluggesellschaften versuchen, möglichst viele Passagiere unterzubringen, was im Falle eines Notfalls zu Chaos führen kann. Es wird argumentiert, dass der Fokus zunehmend auf finanziellen Gewinn gelegt wird, während Sicherheitsaspekte vernachlässigt werden. Die Situation wirft Fragen nach der Balance zwischen Passagierkomfort, Rentabilität und der Gewährleistung höchster Sicherheitsstandards auf. Die schnelle Reaktion der Swiss-Mitarbeiter und die Unterstützung der verletzten Passagiere wurden jedoch positiv hervorgehoben.

Die Untersuchung des Triebwerksausfalls wird Aufschluss darüber geben, ob technische Mängel oder andere Faktoren zu dem Vorfall geführt haben. Die Airline hat angekündigt, die Evakuierungsverfahren zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen, um die Sicherheit der Passagiere weiter zu erhöhen. Die vollständige Aufklärung der Ereignisse ist entscheidend, um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu vermeiden und das Vertrauen der Reisenden in die Sicherheit des Luftverkehrs zu stärken





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