Swiss Fleckvieh: Neue Rassendefinition mit 87,5 %-Grenze in Thun

Der Vorschlag zur Rassendefinition von Swiss Fleckvieh, der 87,5 Prozent SF-Blut verlangt, stößt in der Züchtergemeinschaft auf heftige Kritik. Auf dem Informationsabend in Thun wurden die Folgen für Genpool und Zuchtverpflichtungen diskutiert.

Am Dienstag öffnete die Schweizer Zuchtorganisation Swissherdbook in Thun einen Informationsabend, um die geplante neue Rassendefinition von Swiss Fleckvieh vorzulegen. Der Vorschlag verlangt, dass künftig nur noch Tiere mit mindestens 87,5 Prozent SF-Blut den Rassencode SF tragen. Allein solche Tiere würden als reine Rasse angesehen; jene mit geringerem Anteil würden als Kreuzungstiere mit dem Code XX eingestuft.

Wie die neue Definition funktioniert

Die Rassenkommission von Swiss Fleckvieh, die der Vorschlag mit großer Mehrheit durchführte, sieht die Änderung als Ergänzung zur Harmonisierung der Rassendefinitionen innerhalb Swissherdbook. Seit dem 1. Juli 2026 gilt bei allen anderen Rassen ein Mindestanteil von 87,5 Prozent für den Rassencode. Die SF-Rasse blieb zunächst ausgenommen, wird aber nun auf denselben Standard gebracht. Kandidaten, die nach einem noch festzulegenden Stichtag geboren werden, müssten die neue Regelung erfüllen. Bestehende Tiere behalten ihren bestehenden Rassencode.

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Die Änderung betrifft praktisch alle 64.895 SF-Tiere, die im Jahr 2025 bei Swissherdbook erfasst wurden. Davon entfielen 57,7 Prozent auf die Stufe HB‑A, die die Anforderungen an Rassentiere erfüllt. Der Anteil ist seit 2014 gesunken, hat sich aber zuletzt auf rund 58 Prozent stabilisiert.

Positionen der Züchtergruppen

Der Vorstand der IG Swiss Fleckvieh erklärt, dass der Vorschlag keine regulatorische Verpflichtung darstellt. Alex Barenco, Vice‑Direktor von Swissherdbook, betonte, dass Züchter selbst entscheiden müssten, ob sie das neue Kriterium übernehmen. Er wies darauf hin, dass die aktuelle Regelung gemeinsam mit dem Bundesamt für Landwirtschaft entwickelt wurde und weiterhin akzeptiert wird.

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Viele Züchter, darunter Ursula und Samuel Künzi aus Kühlewil sowie Daniel Aeschlimann aus Barberêche, fordern Bedenken, weil die neue Definition den Genpool verkleinern könne. Ferdinand Oehrli aus Teuffenthal warnt, dass eine zu starke Abgrenzung die Vielfalt einschränken könnte. Simon Zahnd, Mitglied der Rassenkommission, ist dagegen und sorgt dafür, dass kontroverse Standpunkte breit diskutiert werden.

Gleichberechtigung mit Holstein und Simmental

Daniel Seematter, ehemaliger Präsident der IG Swiss Fleckvieh, argumentiert, dass die neue Definition Swiss Fleckvieh gleichberechtigt mit Holstein oder Simmental behandelt. Er meint, dass der SF-Blutanteil als eigenständiger Rassenanteil ausgewiesen wird und die Abstammung dadurch verständlicher wird. Seematter betont, dass die Rasse trotz erfolgreicher Entwicklung weiterhin regelmäßig verbessert werden müsse.

Seematter sieht in der neuen Definition ein Zeichen für Swissherdbook und die Genetik‑Anbieter. Sollte die Zuchtgemeinschaft klare Vorstellungen haben, fordert er, dass die Besamungsorganisationen entsprechende Genetik bereitstellen. Die Übergangsregelung, die einerseits neue Tiere betrifft und andererseits bestehende Schutzbrücken schlägt, soll dafür sorgen, dass die Population genügend groß bleibt und weitere Kreuzungen möglich bleiben.