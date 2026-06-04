Swiss Firms' Silence on SVP-10-Millionen-Initiative

Many Swiss company chiefs remain silent on the SVP's 10-million-initiative, despite public discussions about it. The initiative aims to limit immigration to 10 million people. The Swiss Chamber of Commerce and Industry warns of chaos and a lack of skilled workers. Migros CEO Mario Irminger and ABB President Peter Voser are against it, while Stadler CEO Peter Spuhler and Swiss-Life President Rolf Dörig are against it as well.

Viele Schweizer Firmenchefs schweigen zur SVP -10-Millionen-Initiative – von Coop über Ricola bis zur Post. Reputationsexperte Bernhard Bauhofer erklärt die Zurückhaltung mit der Spaltung der Gesellschaft: Mit einer klaren Aussage könne man nur verlieren.

Auffällig ist aber auch: Obwohl die Schweiz in der Badi, im Zug und am Stammtisch über die Initiative diskutiert, bleibt es in der Wirtschaft ruhig. Zwar sind die Unternehmerinnen und Unternehmer auch sonst zurückhaltend mit Kommentaren zur Politik, doch bei diesem emotionalen Thema fällt es umso mehr auf. Mehrere von 20 Minuten angefragte Firmenchefs wollen sich nicht zur Initiative äussern, von Coop zur Post über Ricola, Rivella und Zweifel.

Bei vielen heisst es, sie würden sich grundsätzlich nicht zu politischen Themen äussern. Die UBS verweist auf Anfrage nach Sergio Ermottis Meinung auf den Wirtschaftsdachverband Economiesuisse. Der spricht von einer Chaos-Initiative, die zahlreiche Probleme schaffe. Öffentlich Stellung bezog Migros-Chef Mario Irminger.

In einem Interview mit der «Schweiz am Wochenende» sprach er sich für ein Nein aus. Irminger warnte vor einem Fachkräftemangel. In manchen Bereichen von Micarna seien 90 Prozent der Angestellten Ausländer. ABB-Präsident Peter Voser ist ebenfalls gegen die Initiative und sagt im Interview mit der «Frankfurter Allgemeinen», die Schweiz sei auf ausländische Fachkräfte angewiesen.

Auch Stadler-Chef und SVP-Politiker Peter Spuhler lehnt die Initiative ab und geht damit auf Distanz zu seiner Partei. Er sagte in der SRF-Sendung «Rundschau», die Initiative sei «zu scharf, zu extrem». Er fordert stattdessen eine gezielte Zuwanderung. Anders sieht es Spuhlers Parteikollege und Swiss-Life-Verwaltungsratspräsident Rolf Dörig.

Er sagt auf Anfrage: «Auch mir macht die überbordende Zuwanderung grosse Sorgen – so kann es nicht weitergehen! »Auch SVP-Nationalrätin und Ems-Chefin Magdalena Martullo-Blocher ist für ein Ja. Sie sagt zur Frage von 20 Minuten, wie sich ein Ja mit unternehmerischen Interessen vereinbaren lasse: «Heute arbeitet nur jeder zweite Zuwanderer und nur einer von zehn ist eine gesuchte Fachkraft. Mit der Initiative könnten trotzdem noch jährlich 40'000 Personen einwandern.

Die Zuwanderung soll wieder stärker auf den Arbeitsmarkt ausgerichtet werden. » André Lüthi ist weder für ein Ja noch für ein Nein. Der Verwaltungsratspräsident von Globetrotter sagt: «Ich werde mich enthalten. » Die Argumente der Ja- und Nein-Lager spiegelten einen zu wenig durchdachten Nahkampf wider, der niemandem etwas bringe.

«Bundesrat und Parlament haben es verpasst einen tragbaren Gegenvorschlag auszuarbeiten – schade. ». Allein die Tatsache, dass sie über ein Ja nachdenke, reiche aus, dass die Gegner versuchten, die Debatte mit Totschlagargumenten abzuwürgen. Ich habe Angst vor negativen Reaktionen oder Anfeindungen.

Ich bin mir noch nicht sicher, was ich davon halten soll. Reputationsexperte Bernhard Bauhofer zeigt Verständnis für die Zurückhaltung der Unternehmerinnen und Unternehmer: «Die Abstimmung wird völlig hochstilisiert zur Existenzfrage der Schweiz. Sie spaltet die Nation wie keine andere zuvor. Da ist es völlig verständlich, dass sich niemand klar festlegt, um nicht die Gegenpartei auf den Plan zu rufen.

»Mit einer expliziten Äusserung könne man nur verlieren. Denn die Frage der Zuwanderung sei viel zu komplex für einfache Stellungnahmen.

«Es gibt Vor- und Nachteile auf beiden Seiten. Deshalb würde ich mich auch zurückhalten. »Am 14. Juni 2026 stimmen die Schweizer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger über die «Keine 10-Millionen-Schweiz»-Initiative der SVP ab – offiziell «Nachhaltigkeitsinitiative». Alle Infos im Überblick





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