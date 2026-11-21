Die Swiss Classic 2024 präsentiert 180 Braunviehkühe. Siebenzehn Züchtergruppen zeigen ihre besten Tiere. Enrico Bachmann urteilt über Rangierungen in den drei Abteilungen.

Die diesjährige Swiss Classic im Braunviehbereich hat eine bedeutende Schauplatzfunktion für die schweizerische Rinderzucht erfüllt. Siebzehn Braunviehzüchtergruppen aus verschiedenen Regionen der Schweiz haben an dieser prestigeträchtigen Veranstaltung teilgenommen. Die Organisatoren des Wettbewerbs luden insgesamt rund 180 Kühe ein, um ihre tierischen Bestände auf der Bühne zu präsentieren und einer strengen Bewertung zu unterziehen. Jedes teilnehmende Team verfolgte das ambitionierte Ziel, in jeder verfügbaren Klasse eine hohe Platzierung zu erzielen, um die eigene Zuchtqualität nach außen zu demonstrieren.

Vorbereitung und Selektionsprozesse der Gruppen

Die hohen Anforderungen an die Tierpräsentation erforderten intensive Vorarbeit seitens der beteiligten Züchtergruppen. Bevor die eigentliche Schau begann, organisierten die einzelnen Verbände bereits im Vorfeld umfangreiche Selektionen. Diese internen Vorentscheidungen stellten sicher, dass ausschließlich die qualitativ besten Tiere das Feld der Swiss Classic betraten. Die Gruppen analysierten ihre Herden kritisch, um die Tiere mit den besten morphologischen und phänotypischen Merkmalen für die finale Bewertung auszuwählen. Diese rigorose Vorauswahl war entscheidend, um den hohen Standard des Wettbewerbs aufrechtzuerhalten und eine faire Konkurrenz zwischen den teilnehmenden Organisationen zu gewährleisten.

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Expertenurteil und Bewertungskriterien

Die fachgerechte Beurteilung der über 180 prämierten Tiere oblag einem spezialisierten Expertenjury unter der Leitung von Enrico Bachmann. Als Braunvieh-Sire-Analyst bei Swissgenetics verfügt er über fundiertes Fachwissen und anerkannte Autorität in der Branche. Seine Aufgabe bestand darin, die gezeigten Tiere nicht nur nach oberflächlichen Ästhetikkriterien, sondern auch nach züchterischen Standards zu bewerten. Die Kombination aus äußerer Erscheinung und innerer Qualität bildete die Basis für die最终的 Rangierungen. Seine Expertise stellte sicher, dass die Auszeichnungen den aktuellen Anforderungen der modernen Braunviehzucht entsprechen und langfristige züchterische Ziele unterstützen.

Ergebnisse der ersten Abteilung: Jungkühe

In der ersten Abteilung, die sich an Jungkühe richtete, zeigte sich eine enge Konkurrenz zwischen den führenden Züchtern. Den ersten Platz belegte die Kuh Collaps Carlina, die im Besitz von Christian Portmann aus Obernau im Kanton Luzern steht. Auf dem zweiten Rang platzierte sich Felder's BS Collaps Coleen, gezüchtet von Franz und Pascal Felder aus Marbach im Kanton Luzern. Den dritten Platz in dieser speziellen Kategorie sicherte sich Tischhauser's Ray Carina von Hansueli Tischhauser aus Krummenau im Kanton St. Gallen. Diese drei Tiere repräsentierten die Spitze der ersten Bewertungsgruppe und überzeugten die Jury durch ihre exzellente Konformation.

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Platzierungen in den zweiten Abteilung

Die zweite Abteilung wies ebenfalls hochkarätige Kandidaten auf, die um die begehrten Ränge kämpften. Den Sieg in dieser Kategorie errang Castelli BS Ray Ria, die Matthias und Melanie Vitali aus Olivone im Kanton Tessin züchten. Martin Gasenzer aus Grabserberg im Kanton St. Gallen belegte mit Gasis Cavral Amira den zweiten Platz. Den dritten Rang in der zweiten Abteilung konnte Aschwanden's Rocky Rauna verbuchen, die Martin Aschwanden-Gisler aus Altdorf im Kanton Uri gehört. Die Tiere dieser Gruppe setzten Maßstäbe in puncto Ausgeglichenheit und Fruchtbarkeitseigenschaften.

Sieger der dritten Abteilung und Gesamtbild

Auch in der dritten Abteilung wurden klare Favoriten ausgemacht, die die hohe Qualität der Schweizer Braunviehzucht untermauern. Philipp's Pete Pikachu von Christian Schneider aus Schwendi im Kanton St. Gallen gewann den ersten Platz. Ezio Pedrini aus Airolo im Kanton Tessin führte Dolf BS Brice Joona auf den zweiten Rang. Den dritten Platz in der dritten Abteilung sicherte sich Kennel's Biniam Poesie im Besitz von Hess Select aus Dürnten im Kanton Zürich. Die detaillierte Dokumentation der Ergebnisse durch Seraina Pünter verdeutlicht die strukturierte Natur des Wettbewerbs. Die Swiss Classic 2024 hat somit die besten Zuchttiere der Nation hervorgehoben und die Leistungen der teilnehmenden Gruppen gewürdigt.