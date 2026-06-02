Swiss City Development: A Tale of Two Worlds

The article explores the contrasting trends in Swiss city development over the past 45 years, highlighting the growth of large cities and agglomerations, while smaller alpine towns experienced population decline.

Insgesamt zeigt eine Zeitreise durch 45 Jahre Schweizer Stadtentwicklung ein zweigeteiltes Bild: Grossstädte und Agglomerationen wuchsen rasant, alpine Dörfer schrumpften. Spreitenbach steht exemplarisch für den Wandel: Ehemalige Landwirtschaftsflächen wichen Einkaufszentren, Wohnsiedlungen und Verkehrsinfrastruktur.

Treiber sind in den meisten Fällen wirtschaftlicher Aufschwung und eine bessere Anbindung durch den Verkehr. Das Gegenteil davon hingegen, sorgt in den Dörfern für den Bevölkerungsrückgang. Das zeigt sich auch in den Schweizer Grossstädten und deren Agglomeration. Während Schweizer Grossstädte und Agglomerationen in den letzten 45 Jahren rasch wuchsen, entwickelte sich in Teilen der Alpen und anderen Randregionen ein anderes Bild.

Dörfer wie Albinen im Wallis, Corippo und Bosco Gurin im Tessis sowie mehrere Gemeinden im Safien-, Goms und Bavonatal verzeichneten jahrzehntelang einen Bevölkerungsrückgang oder eine Stagnation. Viele jüngere Einwohner zogen auf der Suche nach Bildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten in grössere Städte, während die alternde Bevölkerung zurückblieb. An einigen Orten verschwanden Schulen, Geschäfte und lokale Dienstleistungen, als die Zahl der ständigen Einwohner sank.

Der Tourismus hat einigen Dörfern geholfen zu überleben, führte jedoch oft eher zu einem Anstieg der Zweitwohnungen als zu einem Zuwachs an ständigen Einwohnern. Der Ballungsraum Lausanne wuchs von einer Bevölkerung von rund 300'000 Personen im Jahr 1980 auf heute etwa 460'000 Einwohnerinnen und Einwohnern an. Der Ballungsraum Zug hat sich von rund 80'000 Einwohnerinnen und Einwohnern im Jahr 1980 auf heute etwa 150'000 fast verdoppelt.

Der Grossraum Genf wuchs von etwa 390'000 Einwohnerinnen und Einwohnern im Jahr 1980 auf heute rund 630'000 an. Spreitenbach hat einen der deutlichsten Wandlungsprozesse in der Schweiz durchlaufen. Die Einwohnerzahl von Spreitenbach stieg von rund 7000 im Jahr 1980 auf heute etwa 12'000. Winterthur, Vevey und Montreux sowie Lugano haben in den letzten 40 Jahren deutlich zugelegt.

Die Einwohnerzahl des Gebiets um Vevey und Montreux stieg von etwa 60'000 auf heute rund 85'000. Durch die Stadtentwicklung wurden die Lücken zwischen den Gemeinden am Seeufer nach und nach geschlossen. Die Einwohnerzahl der Region Lugano stieg von rund 105'000 im Jahr 1980 auf heute etwa 155'000 an. Das Wachstum wurde durch den Finanzsektor, den Tourismus und die zunehmende Verflechtung mit Norditalien vorangetrieben.

Ich finde es spannend, wie sich alles entwickelt und modernisiert. Ich bin froh, dass mein Wohnort wächst und mehr Angebote hat





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