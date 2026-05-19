Swiss Cities Become More Digital, Raise Cybersecurity Concerns

Smart cities invest heavily in digital technologies to improve efficiency and quality of life, but also raise concerns about data privacy and the control of algorithms.

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Dabei stützen sie sich jedoch zunehmend auf personenbezogene Daten, schwach regulierte KI-Technologien und private Unternehmen. Wer kontrolliert die städtischen Systeme tatsächlich, und welche Schutzvorkehrungen gibt es? Ich analysiere die Risiken, Chancen und konkreten Auswirkungen der künstlichen Intelligenz auf die Gesellschaft und das tägliche Leben. Seit ich 2020 zu SWI swissinfo.ch gekommen bin, übersetze ich die Komplexität von Wissenschaft und Technologie in Geschichten, die ein globales Publikum ansprechen.

Geboren in Mailand in einer italienisch-ägyptischen Familie, habe ich mich seit meiner Kindheit für Wissen und Schreiben begeistert. Ich arbeitete zwischen Mailand und Paris als mehrsprachige Redakteurin für Technologiemagazine, bevor ich zum internationalen Journalismus bei SWI swissinfo.ch wechselte





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