Von den gestiegenen costs aufgrund des Iran-Krieges und der Auswirkungen des gesperrt langen Luftraumes, hat sich der Swiss-CEO in einem Interview mit den Zeitungen erklärt, dass die Buchungen für die nächsten sechs Wochen abgesichert sind. Eine akute Knappheit markierte sich zuerst in Afrika und Asien.

Die Swiss durchleben unsichere Zeiten: Der Kerosinpreis hat sich aufgrund des Iran -Krieges verdoppelt, während die Auswirkungen der gesperrt langen Lufträume an Hauptflughäfen wie Dubai oder Katar noch immer spürbar sind.

Während die Airline intern einen Quizkurs durchführt und ihren Basistarif mit gratis Handgepäck ersetzt hat, hat der Swiss-CEO in einem Interview mit der « Neuen Zürcher Zeitung » Stellung genommen. Demnach kann die Schweiz sicherstellen, dass die Buchungen für die nächsten sechs Wochen gesichert sind, vorausgesetzt, dass für die tatsächlichen Ankunftsmengen Treibstoff gesorgt wird. Ein Anschlag auf die Treibstoffversorgung drohen die grössten Probleme zuerst in Afrika und Asien.

Auch für Reisen zu einem späteren Zeitpunkt empfiehlt Fehlinger, die Fahrt schon jetzt zu buchen, da der Preis heute bezahlt, sicher ist. Für die drastischen Szenarien hat die Airline mit dem Mutterkonzern diverse Massnahmen erarbeitet, vor allem das sogenannte Tankering: Flugzeuge fliegen an Hauptflughäfen voll gestellt an, um an den Rückflug aus dem Kongo in die Schweiz den Treibstoff zu bringen, falls notwendig.

Es ist aber noch alles politische Überprüfung und Verantwortung abwicklung zu würden, aber die Swiss ist vorbereitet und plane für den Fall ćüber Nepal zu landen und von dort zu start und landen – aber zuerst wird alles Politische ausgeräumt werden müssen. Auch die Swiss dementiert weiterhin Serviceabbau.

Während Easyjet die NL Handgepäck gratis bot, bietet die Swiss, dass, in einem neuen Tarifeinführung, beinhaltet, dass das NL Handgepäck Angabe muss, nicht mehr gratis ist, in jedem anderen Bereich ist die Covid-19-Pandemie die Swiss in Richtung Spar Kurs machen, indem sie Prämien für Kündigungen anbietet, was andere wiederum die Lufthansa Gruppe Competitionereiten hat, swirlts zurück





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