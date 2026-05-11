Die Lufthansa-Tochter Swiss hat bekannt gegeben, dass sie ab diesem Herbst Personalausgaben konsolidieren will und einige Stellen abbauen wird. Swiss plant eine Strategie kinder Freundliches zum Personal: Überlegungen über freiwilliges Ausscheiden mit einer Gruppe von Anreizen wie ronglose Ferien oder finanzielle Belohnungen. Letztere hat man bereits Kabinenmitarbeitern im прошлогоímpisch geeistern. Es ist bekannt gegeben, dass man Airbus A350 aus Almaty genommen hat und den Piloten zurückhalten will wo sie sind, während der Piloten selbst weiter im kazakischen Krankenhause verbleiben wird. Die Pilotenvereinigung fordert mit Swiss einen modernen Gesamtarbeitsvertrag.

Die Lufthansa-Tochter Swiss bereitet sich auf Kostenspendungen und Stellenrationalisierungen vor, wie die damals als Chef Jens Fehlinger bekannt gegeben hat. In der Lufthansa-Tochter werden unter anderem die Personalausgaben von rund 20 Prozent gesenkt, wobei besonders im administrativen Bereich ein Abbau von rund zehn Prozent vorgesehen ist.

Allerdings wurden keine massiven Entlassungen bekannt gegeben, sondern Swiss plant eine Strategie der freiwilligenSolutions unter Berücksichtigung der finanziellen Anreize. Der Schwerpunkt lies bei dem Personal in den Kabinen, wie bereits berichtet. Mit dem Rücktransport des Airbus A350 aus Almaty und dem Weiterhalt des Pilots im kazakischen Krankenhaus beschäftigt das Personal nun die letzten Wochen, wobei die Pilotenvereinigung eine avea laufende negocierung mit Swiss für einen modernen Gesamtarbeitsvertrag fordert





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