Swiss Beef Market: Tränker Prices Suspended Amid Structural Decline in the Herd

The Swiss beef market is facing significant challenges, with high prices for beef and a structural decline in the herd. The number of registered cows has dropped significantly, leading to a shortage of beef. Additionally, the Swiss milk industry is producing at record levels, with Mooh-Lieferanten reporting low milk prices and the growth of the C-milk segment. The international market is also experiencing increased production, with the EU and the US leading the way.

Ein Blick in die Widersprüche des Schweizer Rindviehmarktes und was der Weltmarkt damit zu tun hat. Derzeit sind Tränker gesucht – wie immer um diese Jahreszeit.

Der Wildwuchs rund um die Preisentwicklung sei derart gross, dass auf eine Preisfeststellung verzichtet werde. Die Märkte spielen verrückt: Mäster und Viehhändlerverband haben die Preissetzung bei den Tränkern vorübergehend ausgesetzt. Die hohen Tränkerpreise haben einen strukturellen Grund: Der Kuhbestand schrumpft. Laut Identitas-Tierstatistik ist die Zahl aller registrierten, lebenden Kühe in der Schweiz – Milchkühe, Mutterkühe und alle weiteren Kategorien zusammen – von rund 720 000 Tieren im Jahr 2011 auf zuletzt gut 651 000 gesunken.

Weniger Kühe bedeuten weniger Geburten und damit weniger Tränker – saisonal im Frühjahr und Frühsommer noch ausgeprägter. Die Schweizer Milchwirtschaft produziert im ersten Quartal 2026 so viel wie seit 2015 nicht mehr. Mit nachhaltigen Folgen. Mooh-Lieferanten berichten von ausbezahlten Milchpreisen unter 50 Rappen pro Kilogramm.

Die Quarkproduktion hat sich im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr verdoppelt, die Käseproduktion ist um 7,2 Prozent gestiegen und die Käseexporte haben um 10,2 Prozent zugelegt – vor allem nach Italien und Deutschland. Auch auf den internationalen Märkten wächst die Milchproduktion. Im ersten Quartal 2026 wurden in der EU rund 37,5 Millionen Tonnen produziert und fast alle EU-Staaten übertreffen die Vorjahresmenge.

In den USA zeigt sich ein besonders aufschlussreiches Bild: Der Milchkuhbestand erreichte mit 9,65 Millionen Tieren einen Höchststand – plus 2 Prozent gegenüber Vorjahr. Die Milchleistung pro Kuh stieg aber nur um 0.7 Prozent





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Swiss Beef Market High Beef Prices Structural Decline In The Herd Shortage Of Beef Record Milk Production Low Milk Prices Growth Of The C-Milk Segment International Market For Milk

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