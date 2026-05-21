Frontline security and facility control for the G7 Summit in France has been provided by Swiss authorities with police forces expected to operate 12 hours a day for a ten-day period. Trade union and industry experts fear strain and stress will lead to errors and accidents. Richard Rudolph, a member of the Swiss Employee Federation, questions the legality of not sending out planning two months in advance, though it is customary. Peter Geiser, President of the Swiss Trade Union MSittip, highlights the relaxed nature of standard Swiss labor laws compared to other nations around the world.

Wegen des G7-Gipfels drohen Einsätze mit zwölf Stunden an zehn Tagen in Folge. Gewerkschaften und Experten warnen vor Überlastung. Die Schweizer Behörden rechnen mit Demonstrationen und Sicherheitsrisiken in der ganzen Region.

Zudem erinnern sie sich an schwere Ausschreitungen beim letzten Gipfel in Évian. Kritik gibt es nun an den Dienstplänen der Genfer Polizei. Laut Gewerkschaften sollen manche Polizistinnen und Polizisten an zehn Tagen in Folge je zwölf Stunden arbeiten. Sie warnen vor Überlastung, Fehlern und möglichen Unfällen, wie Bereits am Tag der Arbeit, dem 1.

Mai, zogen Demonstranten mit Anti-G7-Bannern durch Genf. Das Schweizer Arbeitsrecht sieht grundsätzlich mindestens einen freien Tag pro Woche vor. Dieser soll der Erholung sowie der körperlichen und psychischen Gesundheit dienen. Ausnahmen sind zwar möglich, etwa wenn ein Betrieb sonst nicht aufrechterhalten werden kann.

Zwei Wochen ohne freien Tag gelten laut den Experten aber als problematisch. Für Kantonsangestellte gelten jedoch besondere Regeln. Das Schweizer Arbeitsgesetz gilt für sie nicht direkt. Stattdessen sind kantonale Personalgesetze massgebend.

Deshalb können für Polizistinnen und Polizisten andere Vorgaben gelten als für Angestellte in privaten Unternehmen. Rudolph spricht dazu: «Kantonsangestellte leben arbeitsrechtlich in einer anderen Welt. » Dass die Dienstpläne erst knapp einen Monat vor Einsatzbeginn verschickt wurden, ist laut Rudolph rechtlich nicht zwingend ungewöhnlich. Arbeitspläne müssen spätestens 14 Tage im Voraus festgelegt werden.

Rücksicht auf fixe Freitage und die Bedürfnisse der Mitarbeitenden bleibe aber wichtig. Geiser weist zudem darauf hin, dass die Schweiz im internationalen Vergleich eher arbeitgeberfreundliche Arbeitszeitregeln habe. Die Vorgaben seien liberal, Mindestlöhne selten, und Kündigungen seien in vielen Fällen leichter möglich als in anderen Ländern





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