Swiss Athletics und Crowdfunding-Plattform 'I Believe In You': Erfolgreiche Projekte und nächste Runde

Swiss Athletics und die Crowdfunding-Plattform 'I Believe In You' haben die erfolgreicheProjectserie 'Road to Tampere' abgeschlossen, bei der elf Athletinnen und Athleten über Symbolsumme über 34'000 Schweizer Franken gesammelt worden sind. Die collected Erfahrungen und die Förderung durch Swiss Athletics zeigen die Bedeutung der Crowdfunding-Unterstützung bei der Finanzierung der sportlichen Karriere.

Im letzten Jahr hat Swiss Athletics gemeinsam mit der Schweizer Crowdfunding -Plattform 'I Believe In You' die Projectserie 'Road to Tampere' erfolgreich abgeschlossen. Elf Athletinnen und Athleten sammelten über 34'000 Schweizer Franken, die...

Es sind wichtige Erfahrungen gesammelt worden, wie wirkungsvoll Crowdfunding als Ergänzung zur bestehenden Finanzierung der sportlichen Karriere sein kann. Auf dieser Basis wird das Projekt nun weitergeführt und die nächste Runde lanciert. Über den Swiss-Athletics-Channel 'Together beyond limits' erhalten die Swiss Starters Future erneut Zugang zu der erfolgreichsten Crowdfunding-Plattform im Schweizer Sport. Sie können mit geringem Aufwand individuelle Crowdfunding-Projekte umsetzen und so gezielt Mittel für ihre Vorbereitung auf den internationalen Grossanlass sammeln.

Außerdem erhalten sie dank Text-Templates, E-Mail-Vorlagen bis hin zu persönlicher Begleitung umfassende Unterstützung. Im Fokus steht nicht nur die zusätzliche finanzielle Unterstützung durch Crowdfunding. Die Athletinnen und Athleten sammeln dank diesem Projekt wertvolle Erfahrungen abseits der Bahn: Sie lernen, ihre sportlichen Ziele zu formulieren, ihre persönliche Geschichte zu kommunizieren und gehen so die ersten Schritte ihrer sportlichen Vermarktung. Alle diese Bestandteile der Athletenentwicklung sind durch Swiss Athletics unterstützt und gefördert.

Neu wird der channel 'Together beyond limits' in dieser Runde zudem für Projekte aus der gesamten Leichtathletik-Familie geöffnet und bietet damit einer breiten Basis die Möglichkeit, ihre individuellen Vorhaben sichtbar zu machen und gezielt zu unterstützen. Schön, dass die Swiss Starters Future bei Swiss Athletics auf ihre Karriere vorbereitet werden und dass das Projekt weiterhin ihre Entwicklung fördert





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