Ein Flugzeug der Swiss mit Ziel Flughafen Zürich konnte aufgrund extremer Windbedingungen in Nizza und Stuttgart nicht landen und musste in Stuttgart notlanden.

Ein Airbus A320-271N der Fluggesellschaft Swiss, der von Nizza nach Zürich fliegen sollte, musste am Abend seine Landemanöver abbrechen und auf den Flughafen Stuttgart ausweichen. Die Cockpitcrew des Flugzeugs scheiterte an zwei aufeinanderfolgenden Landeversuchen, da die Wetterbedingungen am Zielflughafen Zürich die sichere Landung verhinderten. Nachdem sowohl der erste Anflug als auch der zweite Durchstart fehlschlugen, traf die Besatzung die Entscheidung, auf Stuttgart als Ausweichlandebucht zu weichen. Der Airbus konnte schließlich um 20.20 Uhr in Stuttgart sicher landen, nachdem die Winde im Raum Zürich zu stark und schräg aufgekommen waren.

Schwere Windverhältnisse verhindern Landung

Die meteorologischen Bedingungen in der Region Zürich waren am Abend für den Flugbetrieb extrem ungünstig. Laut Angaben von Meteoschweiz wurden am Abend Windgeschwindigkeiten von 73 km/h gemessen. Diese starken Winde trafen die Flugzeuge, die auf Piste 28 landen wollten, aus Westwindrichtung. Dabei wehte der Wind schräg von leicht links vorne ein. Für meteorologische Experten war die Windrichtung bei 250 Grad zu verzeichnen, während ein Wind aus exakt Westen bei 270 Grad gelegen hätte. Im Verhältnis zur Landebahn war der Wind um 30 Grad nach Süden versetzt, was die Landeprozedur erheblich erschwerte und für viele Piloten zum Hindernis wurde.

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Weitere Flugzeuge betroffen und Ausweichstrategien

Die widrigen Wetterlagen betrafen nicht nur die Swiss-Maschine aus Nizza, sondern sorgten für Verzögerungen bei weiteren Flugbewegungen im Raum Zürich. Bereits um 16.49 Uhr landete eine Maschine von Swiss aus Rom erfolgreich. Drei Minuten später landete am 17.12 Uhr eine Privatmaschine von Vistajet aus Sion. Auch ein Swiss-Flug aus Barcelona landete erfolgreich. Am 20.17 Uhr folgte ein Eurowings-Flug aus Düsseldorf, der ebenfalls im ersten Anflug scheiterte, aber in einem zweiten Versuch sicher landete. Der Airbus aus Nizza flog zwei unmittelbar nach dem Eurowings-Flug aus Düsseldorf an, um schließlich in Stuttgart zu landen.

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Kürzere Verspätung durch effiziente Umleitung

Für das Flugzeug, das nach Stuttgart hatte ausweichen müssen, wurde der Start in Nizza auf 22.06 Uhr angesagt. Die Fluggäste sollten damit um 22.30 Uhr in Zürich sein. Geplant gewesen wäre die Landung um 20.25 Uhr. Eine Übernachtung in Stuttgart war so aber immerhin nicht nötig. Die Fluggesellschaft konnte die Verspätungen durch die schnelle Umleitung begrenzen, obwohl die ursprüngliche Flugzeit von Nizza nach Zürich durch die Wetterlage erheblich überschritten wurde. Die Entscheidung der Cockpitcrew und der Bodenmannschaften trug dazu bei, dass die Passagiere dennoch am selben Tag ihr Ziel erreichten.