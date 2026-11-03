Swiss Air steigert Gewinn, doch Kerosinpreise belasten Ergebnis

Die Swiss meldet im ersten Dreivierteljahr einen Betriebsgewinn von 421,4 Millionen Franken. Steigende Kerosinkosten und der geplante Ausstieg aus der Air-Baltic-Partnerschaft dominieren die Zukunftsaussichten des Unternehmens.

Die Schweizer Fluggesellschaft Swiss verzeichnet im ersten Dreivierteljahr des aktuellen Jahres einen leichten Anstieg des Betriebsgewinn s. Laut der am Dienstag bekanntgegebenen Finanzbilanz der Lufthansa -Tochter kletterte der Gewinn von Januar bis September um 10,2 Millionen Franken auf insgesamt 421,4 Millionen Franken. Dieser Erfolg ist vor allem der stark gestiegenen Nachfrage nach Flugreisen sowie der positiven Entwicklung im Frachtgeschäft zu verdanken. Diese Einnahmequellen haben den zusätzlichen Aufwand für den Treibstoff weitgehend ausgeglichen, was die Airline in ihrer Mitteilung hervorhob.

Finanzkennzahlen und Umsatzentwicklung

Der Umsatz der Swiss stieg in diesem Zeitraum um 5,3 Prozent auf 4,38 Milliarden Franken. Dieser Wert spiegelt die robuste Marktnachfrage wider, doch das operative Ergebnis der Gesellschaft konnte kaum verbessert werden. Die hohen Treibstoffkosten belasten das Geschäft zunehmend und schwächen die Profitabilität. Der Finanzchef der Swiss, Dennis Weber, betonte, dass frühe Spar- und Effizienzmaßnahmen verhindert haben, dass das Ergebnis sank. Für eine nachhaltige Verbesserung der Profitabilität reiche diese Strategie jedoch allein noch nicht aus.

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Explosion der Treibstoffkosten

Eines der drängendsten Probleme für die Swiss sind die derzeitigen Kerosinpreise. Die Kosten für Kerosin sind seit Jahresbeginn verdoppelt und bewegen sich aktuell wieder nahe an den Höchstständen zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Irankriegs. Diese extremen Preissteigerungen dürften die Swiss nicht nur im laufenden vierten Quartal, sondern auch im kommenden Jahr finanziell stark belasten. Die Airline sieht sich gezwungen, die Kostenstruktur weiter zu senken und die Abläufe im gesamten Unternehmen zu verbessern, um auch in Zukunft wirtschaftlich erfolgreich zu bleiben.

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Strategische Neuausrichtung und Partnerschaften

Neben den operativen Herausforderungen kündigt die Swiss auch strategische Veränderungen an. Das Unternehmen plant, die Zusammenarbeit mit der lettischen Fluggesellschaft Air Baltic zum Ende des März 2027 einzustellen. Künftig soll die Swiss wieder mehr Flüge mit eigenen Maschinen und eigenen Crews durchführen. Diese Entscheidung wird durch die Entspannung der Triebwerksprobleme bei der Swiss-Flotte ermöglicht, die zuvor die eigenständige Flottenplanung erschwerten und Abhängigkeiten geschaffen hatten.

Ausblick und Kostendruck

Für das vierte Quartal erwartet die Swiss eine noch stärkere finanzielle Belastung als im vorherigen Quartal aufgrund der weiter steigenden Kerosinpreise. Die Airline unterstreicht die Dringlichkeit, die Kosten weiter zu senken, um die wirtschaftliche Stabilität zu gewährleisten. Die Managementebene weist darauf hin, dass die getroffenen Maßnahmen zwar erste Erfolge zeigten, aber noch nicht ausreichen, um die langfristigen Ziele der Profitabilitätssteigerung vollständig zu erreichen. Die Kombination aus hohen Betriebskosten und strategischen Umstellungen prägt die weitere Entwicklung des Unternehmens.