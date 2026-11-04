Swift-Satellit verglüht nach gescheiterter NASA-Rettungsmission

Der Forschungssatellit Swift ist über Indonesien verglüht. Die beispiellose Rettungsmission der NASA mit dem Schleppraumschiff Link scheiterte an Steuerungsproblemen.

Das Himmelsobservatorium Swift ist nach einem misslungenen Rettungsversuch der US-Raumfahrtbehörde NASA auf die Erde zurückgestürzt. Der unbemannte Satellit trat ungefähr über Indonesien in die Erdatmosphäre ein, wobei ein Großteil des Geräts verglühte. Einige Komponenten könnten den Wiedereintritt jedoch überstanden haben, ohne dass zunächst Berichte über Schäden vorlagen.

Scheitern der teuren Rettungsmission

Die NASA hatte kurzfristig eine beispiellose Mission initiiert, um den wertvollen Forschungssatelliten zu retten. Anfang Juli startete das unbemannte Schleppraumschiff Link von einem Atoll der Marshallinseln im Südpazifik. Das Schiff wurde im Auftrag der NASA von der US-Raumfahrtfirma Katalyst Space entwickelt und gebaut. Das Budget für diese Operation belief sich auf rund 30 Millionen Dollar. Das Ziel war es, den Satelliten über mehrere Monate hinweg in seine ursprüngliche Umlaufbahn zurückzubringen.

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Der Start erfolgte mit Hilfe eines Stargazer-Flugzeugs und einer Pegasus-Rakete. Das rund 400 Kilogramm schwere Raumschiff war mit drei Roboterarmen, drei Hauptantriebswerken und zahlreichen weiteren Instrumenten ausgestattet. Es sollte sich dem Forschungssatelliten nähern und ihn stabilisieren. Doch dann gab es ein Problem mit der Steuerung von Link. Aufgrund dieses technischen Versagens musste der Rettungsversuch aufgegeben werden.

Hintergrund des Swift-Satelliten

Bei dem betroffenen Gerät handelt es sich um das mit drei Teleskopen ausgestattete Himmelsobservatorium Swift. Es wurde im Jahr 2004 vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral aus ins All gebracht. Seitdem untersuchte der Satellit vor allem gewaltige Energieausbrüche im Universum, sogenannte Gammablitze. Obwohl der Satellit selbst noch in gutem Zustand war, stürzte er ab. Auslöser waren unter anderem starke geomagnetische Stürme, die von Sonnenausbrüchen verursacht wurden.

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Die zentralen Forschungsdaten, die von Swift geliefert wurden, hatten die Bedeutung für die Rettungsmission begründet. Die NASA entschied sich trotz der hohen Kosten und des Risikos für diesen einzigartigen Versuch. Das Scheitern bedeutet nun das Ende dieser speziellen Mission. Der Wiedereintritt markiert das physische Ende des Objekts in seiner bisherigen Funktion.

Zukünftige Raumfahrtvorhaben

Parallel zu diesem Vorfall finden andere Starts statt. Am 19. August soll eine Rakete vom Jiupeng-Testgelände in Taiwan in den Himmel schießen. Künftig soll sie Satelliten ins All bringen. Dieser Start steht in keinem direkten Zusammenhang zur Swift-Mission, zeigt aber die kontinuierlichen Aktivitäten im Raumfahrtsektor. Sekunden nach dem Start wirbelte die Rakete jedoch wild durch den Himmel und stürzte schlussendlich ab.

Diese Ereignisse unterstreichen die komplexen Herausforderungen bei Weltraumoperationen. Sowohl die Rettung bestehender Infrastruktur als auch neue Starts sind mit erheblichen Risiken verbunden. Die genaue Analyse der Ursachen für die Steuerungsprobleme von Link wird wahrscheinlich weitere Erkenntnisse liefern. Die Überreste von Swift bleiben weiterhin ein Thema für die wissenschaftliche Beobachtung.