SWI swissinfo.ch Jahresbericht 2025: Wachstum und Relevanz für die Fünfte Schweiz

Der Jahresbericht 2025 von SWI swissinfo.ch zeigt ein deutliches Publikumswachstum und unterstreicht die Rolle des mehrsprachigen Auslandangebots der SRG in einem von geopolitischen Spannungen geprägten Umfeld.

SWI swissinfo.ch hat 2025 seine Rolle als mehrsprachiges, journalistisch unabhängiges Auslandangebot der SRG weiter geschärft. Das Umfeld war geprägt von Unsicherheit, geopolitischen Spannungen und wachsendem Orientierungsbedarf.

Mit rund 49 Millionen Visits und knapp 37 Millionen Unique Visitors erreichte Swissinfo ein deutliches Publikumswachstum; zugleich nahm die Zahl der wiederkehrenden Nutzer:innen weiter zu. Dies unterstreicht die Relevanz eines Angebots, das Schweizer Perspektiven für ein internationales Publikum einordnet, erklärt und in grössere Zusammenhänge stellt.

Inhaltlich standen 2025 insbesondere Themen im Zentrum, zu denen die Schweiz international besonders stark wahrgenommen wurde: geopolitische Verschiebungen, Neutralität und Sicherheit, internationale Diplomatie, Wirtschaft und Finanzplatz, Klima- und Naturereignisse, technologische Entwicklungen sowie demokratische Prozesse und Abstimmungen. Für Auslandschweizer:innen blieb Swissinfo zugleich ein zentrales Informations-, Orientierungs- und Teilhabeangebot mit spezifischen Service-, Einordnungs- und Community-Inhalten. Die Wirkung des Angebots blieb auch 2025 hoch: Swissinfo macht die Schweiz in zehn Sprachen international nicht nur sichtbar, sondern verständlich.

Durch die journalistisch unabhängige Einordnung politischer, gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Entwicklungen in unterschiedliche kulturelle und mediale Kontexte trägt das Angebot wesentlich dazu bei, ein glaubwürdiges, differenziertes und international anschlussfähiges Bild der Schweiz zu vermitteln. Seit den Dreissigerjahren bringt das deutsche Angebot Schweizer Themen näher und ermöglicht der Fünften Schweiz weltweit Teilhabe und Verbundenheit. Heute erfüllt es diese Funktion in digitaler Form.

Es richtet sich an ein Publikum, das die Schweiz aus der Distanz verfolgt, mit ihr aber politisch, rechtlich oder biografisch eng verbunden bleibt. Ein aktuelles Beispiel ist die Abschaffung des Eigenmietwerts am 28. September 2025: 57,7 Prozent stimmten für die Verfassungsänderung, womit ein jahrzehntelanger Streit endete. Im Jahr 2025 legte die deutschsprachige Version von Swissinfo bei den Visits um 33 Prozent zu.

Dieses Wachstum steht im Zusammenhang mit dem strategischen Ausbau des Angebots für die Fünfte Schweiz. Im Zentrum stehen Inhalte, die politische Mitwirkung erleichtern, Lebensfragen im Ausland erklären und Schweizer Entwicklungen aus einer Perspektive aufbereiten, die für die Diaspora verständlich und alltagsrelevant ist. Dazu gehören Informationen zu Wahlen, Service- und Alltagsthemen wie Bürgerrecht, Ausweisdokumenten oder Bankfragen, aber auch Beiträge, die Schweizer Eigenheiten erklären und die Beziehung zur Schweiz über die Distanz hinweg lebendig halten.

Die Community nutzt dieses Angebot über verschiedene Kanäle: Website, Newsletter, die neu ausgerichtete SWIplus App sowie Formate, die auf Lebenslagen und Übergänge eingehen. Viele Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer haben die Schweizer Staatsbürgerschaft verloren - oft unbewusst oder aufgrund historischer Regeln. Ihre Geschichten zeigen, wie tief der Verlust geht. Solche Beiträge verdeutlichen die emotionale und praktische Bedeutung des Angebots.

Swissinfo bleibt ein zentrales Bindeglied zwischen der Schweiz und ihrer Diaspora. Die Redaktion hat zusammengetragen, welche Informationen aus und über die Schweiz im vergangenen Jahr am meisten interessierten und für Diskussionen sorgten, in allen zehn publizistischen Sprachräumen. Der Jahresbericht 2025 dokumentiert die wachsende Reichweite und den strategischen Fokus auf die Bedürfnisse der Fünften Schweiz. Mit dem Ausbau des deutschsprachigen Angebots und der verstärkten Nutzung digitaler Kanäle stellt Swissinfo sicher, dass Schweizer Perspektiven auch in Zukunft international Gehör finden.

In einer Zeit, in der die globale Ordnung zunehmend unter Druck gerät, bietet Swissinfo eine verlässliche, unabhängige Stimme. Das mehrsprachige Angebot trägt dazu bei, ein differenziertes Bild der Schweiz zu vermitteln und den Dialog zwischen der Schweiz und der Welt zu fördern





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