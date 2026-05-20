Die Futtereffizienz und die künstliche Befruchtung (KB) entwickeln sich in der schweizerischen Schweinehaltung positiv. Die konsequente Zuchterarbeit, verbessertes Management und klare Gewichtung von Effizienzmerkmalen led zu einer kontinuierlichen Steigerung der Futterverwertung, die unter anderem eine Einsparung jener 30'000 Tonnen Futter ist. Im KB befindet sich die künstliche Befruchtung mittlerweile in der Schweiz auf dem Standard bei 92%. Auch in der Forschung wird intensiv an der Optimierung gearbeitet, um die Sicherheit und Sauberkeit bei der KB und beim Lieferstand zu gewährleisten.

Die Futtereffizienz ist ein bedeutender Faktor in der heutigen Schweinehaltung , und laut Schweizer Genetik gesellschaft verbessert sich die Verwertung bei den Schwissler Väterlingen wie PREMO, SWISS Duroc und SWISS Piétrain.

Gemäß Schätzung für rund 2,5 Millionen Schlachtschweine jährlich bedeuten die Fortschritte, dass pro Jahr etwa 30'000 Tonnen Futter eingespart werden, verglichen mit früher. Die positiven Resultate dieser Entwicklung lassen sich auf konsequente Zuchterarbeit, verbessertes Management und klare Gewichtung von Effizienzmerkmalen zurückführen. In der heutigen Zeit mit steigenden Futterpreisen und wachsender Nachhaltigkeitsanliegen leistet die Schweizer Genetik einen wesentlichen Beitrag zu einer wirtschaftlichen und ressourcenschonenden Schweinemark nevel . Die künstliche Befruchtung (KB) hat sich ebenfalls weiterentwickelt.

Mit 92 Prozent ist sie heute Standard in der Schweiz und liefert jedes Jahr über 480'000 Blister. Dies entspricht dem europäischen Qualitätsstandard von FBF und stellt den einzigen KB-Anbieter in der Schweiz dar. Die Forschung zur Reduzierung von bakteriellen Belastungen und zur Sicherheit von Befruchtungsportionen ist auch eine wichtige Forschungsthema. Beide Veröffentlichungen, der ZuchtforscherRADAR und SpermaRADAR, sind ab 2025 auf der Website der Suisag verfügbar und ersetzen den bisherigen Technischen Bericht





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