Sweden to revoke residence permits for 'bad behavior' and require officials to report suspicious migrants

The Swedish parliament has passed a 'Law for Good Behavior' that allows the revocation of residence permits for 'bad behavior' outside of criminal law. The government includes unpaid debts, tax evasion, black market work, and connections to extremist groups in the list of offenses. The new rules apply to both future and existing residence permits, and critics argue that it creates a climate of fear and uncertainty. The government argues that the new rules are necessary to identify and expel illegal immigrants more effectively.

Schweden kann Aufenthaltsbewilligungen künftig wegen 'schlechten Benehmens' entziehen Vor den Wahlen verschärft das Land die Migrationspolitik weiter. Zudem sollen verdächtige Migranten von Behörden gemeldet werden.

Menschenrechtsorganisationen warnen vor Rechtsunsicherheit.weiter. Das Parlament hat ein sogenanntes 'Gesetz für gutes Benehmen' verabschiedet, das Aufenthaltsbewilligungen auch wegen Fehlverhaltens ausserhalb des Strafrechts entziehen kann. Die Regierung zählt unter anderem unbezahlte Schulden, Steuerverstösse, Schwarzarbeit und Verbindungen zu extremistischen Gruppen dazu. gelten die neuen Regeln nicht nur für künftige Anträge auf eine Aufenthaltsbewilligung, sondern können unter Umständen auch bereits erteilte Bewilligungen betreffen. Kritik kommt von Menschenrechtsorganisationen und der Opposition.

Die Organisation Civil Rights Defenders warnt laut der Nachrichtenagentur Reuters vor Rechtsunsicherheit, weil das Gesetz keinen abschliessenden Katalog unerwünschter Verhaltensweisen enthält. Am selben Tag beschloss das Parlament eine weitere umstrittene Verschärfung. Wie die Nachrichtenagentur DPA berichtet, müssen künftig Beschäftigte bestimmter Behörden Migranten melden, wenn sie vermuten, dass diese kein Aufenthaltsrecht besitzen. Betroffen sind unter anderem Steuer-, Arbeits- und Sozialversicherungsbehörden.

Lehrkräfte, Ärztinnen und Ärzte sowie Sozialarbeitende wurden nach heftiger Kritik von der Meldepflicht ausgenommen. Die Regierung argumentiert, die neuen Regeln seien notwendig, um Menschen ohne rechtmässigen Aufenthaltsstatus konsequenter ausweisen zu können. Kritiker sprechen dagegen von einer Denunziationspflicht. Der Migrationsexperte Jacob Lind von der Universität Malmö bezeichnete das Gesetz als 'äusserst problematisch'.

Es laufe darauf hinaus, dass wichtige staatliche Stellen Menschen bei Verdacht auf einen illegalen Aufenthalt melden müssten





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